Συνταγές

Μπιφτέκια τριπλά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ξεχωριστή συνταγή για απολαυστικά μπιφτέκια ετοιμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Συνταγή για μπιφτέκια τριπλά και πεντανόστιμα ετοίμασε την Δευτέρα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράστηκε τα μυστικά της για εξαιρετικά γευστικά μπιφτέκια στην σχάρα, το μυστικό τους είναι ότι παρασκευάζονται με τρία είδη κρεάτων, όμως μπορεί όποιος θέλει να το δοκιμάσει με όποια παραλλαγή προτιμά.

Υλικά για τα τριπλά μπιφτέκια στη σχάρα

500 γρ. μοσχάρι για κιμά

250 γρ. χοιρινό για κιμά

250 γρ. αρνί για κιμά

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξύδι

2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα

1 μέτρια ντομάτα τριμμένη

1 σκελ. σκόρδο πολτοποιημένη

1 κ.σ. σουμάκ (θα το βρείτε στα καταστήματα μπαχαρικών)

1 κ.σ. ρίγανη

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ. γιαούρτι

1 φλ. φρυγανιά χωρίς γλουτένη ή νιφάδες βρώμης

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση - Για τα τριπλά μπιφτέκια στη σχάρα

Ζητάμε από τον κρεοπώλη να κόψει μια φορά τον κιμά στην μηχανή αλέσεως. Ιδανικά, για ζουμερά μπιφτέκια στη σχάρα χρειαζόμαστε κιμά από ελιά ή και λίγη λάπα μοσχαριού.

Βάζουμε σε μπολ τον κιμά από μοσχάρι, χοιρινό και αρνί.

Τρίβουμε πάνω στον κιμά τα κρεμμύδια την ζουμερή ντομάτα και το σκόρδο.

Περιχύνουμε τον κιμά με το ξίδι και το ελαιόλαδο.

Πασπαλίζουμε με το σουμάκ, τη ρίγανη, και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Προσθέτουμε το γιαούρτι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ζυμώνουμε πολύ καλά τα υλικά για μπιφτέκια.

Προσθέτουμε τη βρώμη ή τη φρυγανιά λίγη-λίγη, όχι όλη μαζί. Ο κιμάς για μπιφτέκια πρέπει να είναι αφράτος και εύπλαστος.

Αφού ζυμώσουμε καλά τον κιμά για τα μπιφτέκια, τον αφήνουμε σκεπασμένο στο ψυγείο το λιγότερο για 30 λεπτά.

Ετοιμάζουμε την φωτιά για το ψήσιμο. Λαδώνουμε ελαφρά με λίγο χαρτί κουζίνας την σχάρα που θα ψήσουμε.

Πλάθουμε 10 μπιφτέκια και τα ψήνουμε στη σχάρα BBQ γκαζιού, κάρβουνα ή σχαροτήγανο.

Ψήνουμε τα μπιφτέκια χωρίς να τα πιέζουμε πάνω στη σχάρα, από 5? μέχρι για 7? λεπτά από κάθε πλευρά.

Κάθε 1-1/2 με 2? γυρνάμε με σπάτουλα τα μπιφτέκια στην σχάρα ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα και να βγουν ζουμερά.

Όταν ψηθούν τα μπιφτέκια τα βγάζουμε με σπάτουλα σε πιάτο.

Εναλλακτικά ψήνουμε στο φούρνο στους 200 ?C στον αέρα στην μεσαία σχάρα για 15’ λεπτά.

Καλό θα είναι να τα βάλουμε σε σχάρα μέσα σε ταψάκι για να ξεροψηθούν σαν μπιφτέκια σχάρας.

Μυστικά για μπιφτέκια

Αν πρόκειται να ζυμώσετε κιμά για μπιφτέκια και να μείνει όλη την νύχτα στο ψυγείο για το αυριανό τραπέζι ο κιμάς θα πάρει βαριά μυρωδιά από το κρεμμύδι. Γι’ αυτό, κάντε το εξής:

Αντί να τρίψετε το κρεμμύδι, ψιλοκόψτε το και περάστε το λίγο από το τηγάνι.

Αφού κρυώσει το βάζετε στον κιμά κανονικά και ζυμώνετε τα μπιφτέκια.

Ζεσταίνουμε δηλαδή ελάχιστο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σε χαμηλή φωτιά.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι.

Το αφήνουμε για 8-10 λεπτά, να γίνει διάφανο και να μαλακώσει καλά.

Αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στον κιμά.

Αυτό ισχύει για κάθε μείγμα κιμά που θέλετε να ζυμώσετε την προηγούμενη μέρα για το αυριανό σας τραπέζι.

Έτσι θα μπιφτέκια δεν θα βαρύνουν αλλά θα μοσχοβολούν.

Συνοδεύστε τα μπιφτέκια σας με πουρέ πατάτας ή με δροσερή σαλάτα κους κους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)