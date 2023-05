Κοινωνία

Μεταμόρφωση: Συνελήφθη να φωτογραφίζει τα οπίσθια ανήλικων σε κολυμβητήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 57χρονος στην κατοχή του οποίο βρέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές και 2 βιντεοκάμερες, φωτογράφιζε τα οπίσθια ανήλικων κοριτσιών που φορούσαν μαγιό.

Χειροπέδες σε 57χρονο άνδρα από τη Μεταμόρφωση πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το περασμένο Σάββατο με την κατηγορία ότι φωτογράφιζε παιδιά μέσα σε κολυμβητήριο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Αστυνομία δέχτηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία άντρας έγινε αντιληπτός να φωτογραφίζει ανήλικα. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που εντόπισαν τον 57χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. Πάνω του είχε φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες.

Ειδικότερα, στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές, δύο βιντεοκάμερες και ένα χάρτινο κάλυμμα για τις φωτογραφικές μηχανές.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 19.15 του Σαββάτου βιντεοσκόπησε και φωτογράφισε τα οπίσθια ανήλικων κοριτσιών που φορούσαν μαγιό. Σε κατ’ οίκον έρευνα στου Ζωγράφου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν υπολογιστές και βιντεοκάμερες, όπως και 17 κάρτες μνήμης.

Τα ψηφιακά πειστήρια εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστωθεί εάν ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει ξανά το ίδιο αδίκημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: νεκρή 12χρονη μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης