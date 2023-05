Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα με τον διοικητή του Αγίου Όρους (εικόνες)

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το Άγιο Όρος αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής και οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με τους εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας, οι οποίοι συνοδεύουν στην Αθήνα την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί», τον Διοικητή του Αγίου Όρους, Αθανάσιο Μαρτίνο και τον Υποδιοικητή Αρίστο Κασμίρογλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωτεπιστάτης Γέροντας Χριστοφόρος Ιβηρίτης ευχαρίστησε θερμά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το έργο που έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Άγιο Όρος, τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Ιερά Κοινότητα το συντομότερο δυνατόν και αναφέρθηκε στο έργο των μονών και των ζητημάτων που τις απασχολούν.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το Άγιο Όρος αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής, ευρωπαϊκής και οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικής παρακαταθήκης, επισημαίνοντας τη σταθερή και διαχρονική υποστήριξη του στο έργο που επιτελείται.

