Εκλογές - Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ: Δεν βλέπω κανένα πεδίο συνεννόησης

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον κατά μια μονάδα την επόμενη τετραετία, αλλά και για αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους.

Ισχυρή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Σκάι 100,3. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μία μονάδα μέσα στην επόμενη τετραετία, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει πεδίο συνεννόησης με τον ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη μου αποπνέει το κακό συνδικαλιστικό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ΄80».

H πρώτη ερώτηση αφορούσε την τραγωδία στην Καλλιθέα, όπου 12χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή της.

Χαίρομαι που ξεκινάμε με τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας- έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο να μειώσουμε κατά 50% τους θανάτους από τροχαία έως το 2030, με μια σειρά παρεμβάσεων, όχι μόνο δρόμους, αλλά και αλλαγή της κουλτούρας. Να επιμείνω και στο κράνος - ζώνη μπρος πίσω, να είμαστε αυστηροί στον ΚΟΚ. Υπάρχει συχνά σύγχυση αρμοδιοτήτων, έχουν γίνει βήματα, αλλά οι πόλεις μας δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Η γραμμή 4 του μετρό θα είναι έτοιμη πριν το τέλος της δεκαετίας.

-Θα είστε πιο τολμηροί αν κερδίσετε στη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα;

Έχουμε τα ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Να δώσω παράδειγμα, τις φοιτητικές εστίες, περίπου 10.000 εστίες, σε τρία με 4 χρόνια για πέντε πανεπιστήμια, που θα είναι σημαντική ανάσα για τους φοιτητές μας, όπως και η αύξηση του επιδόματος ενοικίου, ειδικά αν δύο παιδιά συγκατοικήσουν. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη σύμπραξη ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Βασική μας διαφορά με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι πως αντιλαμβανόμαστε στο ρόλο του κράτους. Βλέπετε τα τοπικά νομίσματα που ήρθαν στην επικαιρότητα. Ο πλούτος δημιουργείται από την ιδιωτική οικονομία, την επιχειρηματικότητα.

-Ασφαλιστικές εισφορές, οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Είναι η περαιτέρω μείωση στόχος;

Τουλάχιστον μία μονάδα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ζήτημα της ευθυγράμμισης των αναγκών της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση είναι στόχος για την επόμενη θητεία. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει εντονότατη καχυποψία και ένας ξεκάθαρος κρατισμός. Πολλά από αυτά όπως για τα τοπικά νομίσματα δείχνουν μια αντίληψη της οικονομίας που είναι ξεπερασμένη. Προφανώς ο ρόλος του κράτους είναι να θέτει τους κανόνες και όταν χρειάζεται όπως συνέβη στην πανδημία να παρεμβαίνει. Ο πλούτος δημιουργείται από την ιδιωτική οικονομία.

Συνιστά πρόοδο ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους. Η απάντησή μου στους εργοδότες είναι πληρώστε περισσότερο και θα βρείτε εργαζόμενους. Οι μισθοί ανεβαίνουν και όταν ζητούμε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και αυτό δεν αφορά μόνο αποφοίτους πανεπιστημίου αλλά και τεχνικές ειδικότητες

Η τελική κατάληξη θα είναι ο κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται μέσα από ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις υπάρχουν και δουλεύουν, για παράδειγμα στον τουρισμό, και είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για φτώχεια και ανισότητες. Τα στοιχεία δικαιώνουν απόλυτα την πολιτική μας, Το ποσοστό των Ελλήνων που είναι στη φτώχεια μειώθηκαν, όπως και όλοι οι δείκτες που δείχνουν ανισότητα, βελτιώθηκαν. Σε απάντηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ, που στηρίζεται σε λάθος στοιχεία και στείλαμε απάντηση. Η πολιτική μας στόχευε και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Στόχος μου η περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων να φτάσουμε σε κεντροευρωπαϊκά όρια.

-Μήπως υστερήσατε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής;

Μας ασκείται κριτική ότι κάναμε επιδοματική πολιτική. Η πανδημία ήταν φαινόμενο που κινδύνευε να τινάξει στον αέρα τη δομή της οικονομίας και της κοινωνίας. Στηρίξαμε επιχειρήσεις και μισθωτούς, βάσει του δηλωμένου εισοδήματος. Η πολιτική μας αυτή δικαιώθηκε απόλυτα. Όπου πηγαίνω βλέπω την αγορά να πηγαίνει καλά. Στην Πάργα είδα πολύ τουρισμό ήδη, καταστήματα που έμειναν ανοιχτά χάρη στη στήριξη. Είχαμε πλαίσιο στήριξης και για τους πιο αδύναμους, όπως το market pass.

Μας λέγανε ότι ξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε. Τους διέψευσαν τα αποτελέσματα. Οριακό πρωτογενές πλεόνασμα το '22 και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουν γίνει πολλά για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πολλές συναλλαγές, αλλά και συναλλαγές των πολιτών γίνονται ψηφιακά- και αυτό ήταν κέρδος από την πανδημία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να στηρίξουμε κι άλλο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ξέρουμε λίγο πολύ πού μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μπορούμε να δώσουμε κίνητρα- ήδη σε κάποιες υπηρεσίες οι αποδείξεις βαραίνουν περισσότερο για να έχει μεγαλύτερο κίνητρο ο πολίτης να ζητήσει απόδειξη.

Έχω μιλήσει για το τέλος επιτηδεύματος, αλλά αυτό συνδέεται και με τη φορολογική συμμόρφωση. Είχαμε μιλήσει για φόρο στις επιχειρήσεις 20% είμαστε στο 22%, νομίζω ότι είμαστε καλά. Αυξάνεται το αφορολόγητο για τις οικογένειες. Μετά το δεύτερο μισό της θητείας, θα δούμε μειώσεις στο ΦΠΑ, οριζόντιες όμως. Πρέπει να υπάρχουν διαβαθμισμένες τιμές ΦΠΑ. Το «πείραμα της Ισπανίας» απέτυχε. Ποιος δεν θέλει να μειώσει τιμές; Το μελετήσαμε προσεχτικά. Οι χώρες που το δοκίμασαν το μετάνιωσαν. Είχαν μείωση εσόδων, αλλά όχι μείωση τιμών.

-Για τα τεστ προ των επισκέψεων σε νοσοκομεία

Οι βασικοί κανόνες υγιεινής θα διατηρηθούν, γιατί το πρόβλημα των νοσοκομείων μας που δεν έχει αντιμετωπιστεί είναι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Τα τεστ για κορονοϊό θα διατηρηθούν, πρέπει να προστατεύουμε τους ασθενείς.

-Τα αναδρομικά στους συνταξιούχους θα δοθούν;

Δώσαμε τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις, ουδέποτε είχαμε πει ότι θα επεκταθούν τα δώρα και όλα για όσους δεν έχουν προσφύγει,. Έχουμε πλαίσιο στήριξης των συνταξιούχων, σταδιακό και θα στηρίζουμε όσους έχουν προσωπική διαφορά μέχρι να σβήσει αυτή η διαφορά.

-Για επιστροφή δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους;

Θα έχουμε αυξήσεις, και νέο μισθολόγιο από την 1/1/24. Θα αυξήσουμε τα επιδόματα παιδιών, μεγαλύτερη έμφαση σε πριμ παραγωγικότητας και θέσεις ευθύνης. Τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας θα δούμε πως θα τα αξιοποιήσουμε. δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από την αξιολόγηση.

Συνεργασίες

Λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ- εδώ τσακώνονται για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Η ΝΔ θα είναι ισχυρή στην κάλπη. Τα σενάρια δείχνουν το πρόβλημα από την απλή αναλογική. Κάποιοι λένε, μην ακούτε, μετεκλογικά θα τα βρούμε, αν έβγαιναν τα κουκιά, σίγουρα θα έκαναν κυβέρνηση ηττημένων.

Δεν είναι μόνο το θέμα των προσώπων, είναι και το θέμα των πολιτικών. Το ΠΑΣΟΚ του κ.Ανδρουλάκη μου αποπνέει το κακό συνδικαλιστικό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του '80. Δεν βλέπω κανένα πεδίο συνεννόησης. Η μόνη λύση για τη χώρα είναι αυτοδύναμη ΝΔ.

-Για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη: Θα έκανα και δεκατρείς νομοθετικές παρεμβάσεις για να μη μπουν στη βουλή οι μαχαιροβγάλτες, αλλά να λένε ότι κόβουμε δεξιά κομματίδια. Δεν θέλω προσωπικές επιθέσεις, επιτίθενται ακόμη και στον πατέρα μου. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται ότι ετοιμάζονται για την ήττα, είπαν ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε νοθεία θα την κάναμε. Δεν πολυκοιτάζω δημοσκοπήσεις, κάνουμε συγκεντρώσεις και έρχεται κόσμος.

-Για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανάγκες που δημιουργεί: Πήγα και είδα τους διαδραστικούς πίνακες και είδα ένας τελείως διαφορετικό μάθημα. Μιλάμε για επανάσταση και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Θα βάλουμε 36.000 πίνακες, να καλύψουμε όλη τη δημόσια εκπαίδευση. Χρειάζονται και προσλήψεις, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ξεπερασμένη λογική αυτό.

-Για την έκθεση PEGA: Υπάρχουν παρατηρήσεις και για την Ισπανία. Πήραμε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτών των λογισμικών, πρέπει να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά.

-Για τα τοπικά νομίσματα: Το '15 φτάσαμε πολύ κοντά στην απόλυτη καταστροφή, αναγκάστηκε ο κ.Τσίπρας να κάνει εντυπωσιακή κωλοτούμπα και πήραμε ένα ακόμη μνημόνιο και αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση. Κάποιοι δεν έμαθαν και δεν ξέχασαν τίποτα, Σκεφτόμουν και για τον κ.Τσακαλώτο και τον κ.Τσίπρα να λέει δώστε μου την ευκαιρία να κυβερνήσω χωρίς μνημόνιο. Φοβάμαι ότι θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνοι. Κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας που λένε, δεν μπορεί να γίνει και τί νόημα θα είχε; Κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ποια θα ήταν η χρησιμότητα; Την παραλάβαμε από τα όρια της χρεοκοπίας και την κάναμε κερδοφόρα επιχείρηση. Αυτά έρχονται από παρελθούσες δεκαετίες.

Άλλο ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους. Υπάρχει ζήτημα πρόσβασης των επιχειρήσεων σε δανεισμό. Είμαστε στην ευρωζώνη, δεν μπορούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας, αλλά μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Υπάρχει ζήτημα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον δανεισμό, υπάρχει όμως η δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα που δίνει λύσεις. Και η Τράπεζα Αττικής επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έκανε- αντάλλαγμα το Πάτρα- Πύργος, κόντεψε να τιναχτεί στον αέρα το έργο του δρόμου.

-Πώς αντιμετωπίζεται το δημόσιο χρέος; Η Ελλάδα έχει τη γρηγορότερη μείωση από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ανησυχούν οι φορείς που θα μας δώσουν την επενδυτική βαθμίδα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι επικίνδυνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει γιατί ξέρει ότι δεν θα τα εφαρμόσει.

-Αν επιμείνει ο πληθωρισμός; Ο πληθωρισμός θα πέσει, εκτιμώ ότι θα πέσει γύρω στο 3% και όσο είναι έντονο πρόβλημα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει όσους το έχουν ανάγκη. Εργαλεία όπως το market pass δούλεψε και γι' αυτό το αντέγραψαν.

Για τις τουρκικές εκλογές: Δεν μπορώ και δεν πρέπει να κάνω καμία πρόβλεψη για τις τουρκικές εκλογές. Θα συνεργαστώ με όποιον κερδίσει, αλλά ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι δομικό πρόβλημα και γι΄αυτό η Ελλάδα έχει θωρακιστεί. Η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες και οικονομία. Οι πολίτες να σκεφτούν ότι ο επόμενος ένοικος του Μαξίμου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί και να διαχειριστεί εντάσεις. Να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και να μην είναι όμηρο διαφόρων παζαριών. Χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να την προσφέρει μόνο η ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

