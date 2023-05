Παράξενα

Πάτρα: Συνελήφθη γιατί θέλησε να τιμήσει την παγκόσμια ημέρα αυνανισμού… δημοσίως

Ατάραχος ο 53χρονος, θέλησε να τιμήσει τον Αυνάν και δεν δίστασε να κατεβάσει τα ρούχα του στην παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και να ξεκινήσει να….

Θέλησε να ...τιμήσει την παγκόσμια ημέρα αυνανισμού, αλλά η απόφασή του του βγήκε ξινή.

Σύμφωνα με πληροφορίες 53χρονος ενώ βρισκόταν στην παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα, κατέβασε τα ρούχα του και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται.

Περίοικοι είδαν τον άνδρα και αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφθασε περιπολικό και οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τον άνδρα την στιγμή που ...θυσίαζε στον Αυνάν, σύμφωνα με το tempo24.news.

