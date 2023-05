Κόσμος

Ημέρα Νίκης - Πούτιν: Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον

Για πόλεμο κατά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Πούτιν στην εθνική γιορτή της χώρας του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε σήμερα ότι ο κόσμος βρίσκεται σε «ένα σημείο καμπής» και κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι ενορχηστρώνουν έναν «πόλεμο» εναντίον της χώρας του, κατά την ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία με αφορμή την Ημέρα της Νίκης.

«Ο πολιτισμός βρίσκεται και πάλι σε ένα σημείο καμπής. Εναντίον της πατρίδας μας έχει εξαπολυθεί πραγματικός πόλεμος. Απωθήσαμε τη διεθνή τρομοκρατία, θα προστατεύσουμε τους κατοίκους του Ντονμπάς, θα εγγυηθούμε την ασφάλειά μας», τόνισε ο Πούτιν ενώπιον χιλιάδων στρατιωτών και της ρωσικής πολιτικής ελίτ, η οποία συγκεντρώθηκε για να τιμήσει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Στη διάρκεια της δεκάλεπτης ομιλίας του ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε γνωστά μηνύματα στα οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη διάρκεια των 15 μηνών μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Δήλωσε ότι «δυτικές ελίτ» σπέρνουν ρωσοφοβία και επιθετικό εθνικισμό, ενώ ο ουκρανικός λαός έχει γίνει «όμηρος ενός κρατικού πραξικοπήματος» και των φιλοδοξιών της Δύσης.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία επιθυμεί «ένα ειρηνικό μέλλον» και σημείωσε ότι όλη η χώρα στηρίζει «την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι όλοι οι πολίτες στηρίζουν τους «ήρωες» Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία και προσεύχονται γι' αυτούς: «Είμαστε περήφανοι για όσους συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το στρατιωτικό σας καθήκον. Η ασφάλεια της χώρας εξαρτάται σήμερα από εσάς, το μέλλον της χώρας μας, του λαού μας εξαρτάται από εσάς», δήλωσε στους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην παρέλαση.

