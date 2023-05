Αθλητικά

Σκοποβολή - Κορακάκη: “χρυσή” στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ, κατέκτησε η Ελληνίδα αθλήτρια, Άννα Κορακάκη.

Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ., κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκοποβολής, που διεξάγεται στο Μπακού.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κατετάγη αρχικώς τέταρτη στον προκριματικό με 581/600, αλλά στον τελικό πήρε από την αρχή το προβάδισμα και το διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με τις υπόλοιπες φιναλίστ να αποκλείονται σταδιακά, η Κορακάκη έμεινε με τελευταία αντίπαλο την Ουκρανή Ολένα Κόστεβιτς και διατήρησε την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας τον τελικό με συνολικό σκορ 221.9, έναντι 220.1 της αντιπάλου της.

Στον προκριματικό του αγωνίσματος συμμετείχε και η Χριστίνα Μόσχη, η οποία κατετάγη 25η με 573/600.

Η Κορακάκη θα αγωνιστεί επίσης στο πιστόλι 25μ., την Παρασκευή 12/5, καθώς στο μικτό ομαδικό των 10μ., αύριο Πέμπτη (11/5), μαζί με τον αδελφό της Διονύση.

