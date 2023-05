Παράξενα

Λαμία: Φορτηγό έπεσε σε πυροσβεστικό κρουνό… κι άνοιξε σιντριβάνι (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι διερχόμενοι, που υποχρεώθηκαν να κάνουν…. ένα μπανάκι!

Μπροστά σε ένα απίστευτο συμβάν βρέθηκαν λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι όσοι ήταν στο κέντρο της πόλης της Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ένα φορτηγό το οποίο βρισκόταν στο σημείο παρέσυρε κατά λάθος τον πυροσβεστικό κρουνό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί… πίδακας νερού άνω 10 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσε η ΔΕΥΑΛ η οποία έκλεισε την παροχή και επήλθε η κανονικότητα μετά το σύντομο… μπανάκι που έκαναν όσοι βρέθηκαν στο σημείο.

