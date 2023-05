Κοινωνία

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Η κηδεία και η βάπτισή του

Την απόλυτη τραγωδία ζουν οι γονείς του 5,5 μηνών βρέφους που ξεχάστηκε στο αυτοκίνητο από τον πατέρα του.

Το Σάββατο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του 5,5 μηνών βρέφους που βρήκε τραγικό τέλος, όταν ο πατέρας του το ξέχασε στο αυτοκίνητο και πήγε στη δουλειά.

Η ιατροδικαστική έκθεση για το μωρό από την Άρτα έδειξε θάνατο από θερμοπληξία και το βρέφος φαίνεται πως πρόκειται να βαπτιστεί προτού ταφεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες όμως διέψευσε ο οικογενειακός φίλος, Κωνσταντίνος Μανιφάδας που μίλησε το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως εξήγησε, η Εκκλησία δεν κάνει βαπτίσεις ούτε αεροβαπτίσεις σε νεκρά βρέφη.

Ο πατέρας του μωρού οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και στη συνέχεια στον Ανακριτή, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. «Να μην ζήσει κανένας άνθρωπος αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο 37χρονος.

Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, είναι σε τραγική κατάσταση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άρτας. Ο 37χρονος, μάλιστα μετά την επιστροφή του από τον Ανακριτή, κατέρρευσε και οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική.

Ο οικογενειακός φίλος που μίλησε στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει με το ζευγάρι. «Δεν είναι σε θέση να μιλήσουν, πολλές φορές είναι σε καταστολή», είπε, τονίζοντας ότι έχασαν το μοναδικό παιδί που είχαν.

«Ήταν νέα οικογένεια», είπε ο Κωνσταντίνος Μανιφάδας και ερωτηθείς για τις πρώτες αντιδράσεις της οικογένειας της μητέρας, που φέρεται να επιχείρησε να λιντσάρει τον πατέρα, εξήγησε πως «ήταν μία υπερβολή, πάνω στο θυμό έγινε ό,τι έγινε. Δεν αναζητούν ευθύνες».





