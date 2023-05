Life

Χρηστίδου: Ο Μαραντίνης διαστρεβλώνει την αλήθεια με συκοφαντικά ψεύδη (βίντεο)

Τι απαντά η παρουσιάστρια στην συνέντευξη - ποταμό” του τραγουδιστή στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τα παιδιά τους, την διατροφή και την διεκδίκηση συνεπιμέλειας. Αιχμές αφήνει ο δικηγόρος της μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα.

«Καταπέλτης» είναι η Σίσσυ Χρηστίδου στην απάντησή της στον πρώην σύζυγό της Θοδωρή Μαραντίνη και σε όσα ο τραγουδιστής είπε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, αναφορικά με το διαζύγιο τους, την καταβολή διατροφής και την διεκδίκηση συνεπιμέλειας για τα παιδιά τους.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Σίσσυ Χρηστίδου υποστηρίζει ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε πράγματα που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και με όσα καταγράφονται σε επίσημες δικαστικές αποφάσεις.

Όπως δηλώνει η παρουσιάστρια, ο τραγουδιστής θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις, γι’ αυτό και εκείνη αναγκάζεται πλέον να προβεί σε αυτή τη δήλωση, χωρίς όμως να θέλει να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της προσωπικής τους ζωής.

Τόσο η Σίσσυ Χρηστίδου, όσο και ο δικηγόρος της, που μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρουν ότι η πλευρά της θα προβεί σε όλες νομικές ενέργειες, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση γεγονότων μέσα από συκοφαντικά ψεύδη» του Θοδωρή Μαραντίνη.

Αναλυτικά η δήλωση της Σίσσυς Χρηστίδου:

«Έπειτα από την κοινή ανακοίνωση που κάναμε με τον πρώην σύζυγό μου, το 2019, για το τέλος της κοινής μας ζωής ως ζευγάρι, πολύ συνειδητά, είχα αποφασίσει να μην αναφερθώ ποτέ δημόσια σε γεγονότα σχετικά με το τέλος του γάμου μας, θέλοντας πρωτίστως να προστατεύσω τα δύο ανήλικα παιδιά μας, τα οποία αποτελούν για εμένα απόλυτη προτεραιότητα.

Με μεγάλη απογοήτευση και βαθιά θλίψη βλέπω πως σε αυτή την απόφαση που τηρώ ευλαβικά εδώ και 4 χρόνια είμαι πλέον μόνη μου. Το τελευταίο διάστημα, ο πρώην σύζυγός μου επιδιώκει δημόσιες εμφανίσεις, με αποκλειστικό σκοπό να μιλήσει για οικογενειακές μας υποθέσεις και να δημιουργήσει εντυπώσεις που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, όπως αυτή καταγράφεται πια και σε επίσημες δικαστικές αποφάσεις. Αποκορύφωμα η εμφάνισή του χθες, 10 Μαϊου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Λυπάμαι που αναγκάζομαι να τοποθετηθώ, ανατροφοδοτώντας μια εξαιρετικά δυσάρεστη για την οικογένειά μας κατάσταση, καθώς η σιωπή μου έχει βασικό σκοπό την προστασία των παιδιών αλλά και του ανθρώπου με τον οποίο μοιραστήκαμε 13 χρόνια κοινής ζωής και είναι πατέρας τους.

Η κάλυψη των αναγκών των παιδιών κάθε γονέα είναι προτεραιότητα και πράξη ευθύνης που δεν χρειάζεται πανηγυρισμούς.

Όπως αποτυπώθηκε ευκρινώς και στις δικαστικές αποφάσεις, το επίπεδο διαβίωσής μας είναι αντίστοιχο και η οικονομική συνεισφορά απέναντι στα παιδιά μας είναι ισότιμη. Οι διαφωνίες μας έχουν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο σκέψης και τις κοινωνικές μας αντιλήψεις.

Οι δικαστικές αποφάσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, τα οποία παρατέθηκαν και τα οποία δε σκοπεύω να δημοσιοποιήσω, προστατεύοντας πάνω από όλα τα παιδιά μου αλλά και τον ίδιο τον πατέρα τους.

Στις οικογενειακές διαφορές δεν υπάρχει χαμένος και κερδισμένος. Αυτό που μένει είναι ένας μοναχικός, επίπονος αγώνας για να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τα παιδιά και αυτό είναι η πρωταρχική μέριμνα.

Εξαιτίας αυτής της προσπάθειας διαστρέβλωσης γεγονότων μέσα από συκοφαντικά ψεύδη που με διαβάλλουν, αναγκάζομαι να προβώ σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας, τηρώντας την αρχική μου απόφαση να μη δημοσιοποιώ προσωπικά οικογενειακά δεδομένα παρά μόνο στη δικαστική αρχή εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Το μεγάλο κάδρο αφορά τα παιδιά μας και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για το μέλλον τους, διαφυλάσσοντας με κάθε δυνατό τρόπο την οικογένειά μας από τα φώτα της δημοσιότητας».

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Δημήτρης Γίτσας, δικηγόρος της Σίσσυς Χρηστίδου, είπε ότι η παρουσιάστρια «Κάνει το καλύτερο για τα παιδιά της και αυτό το ξέρει και ο πατέρας τους» και επεσήμανε ότι «ειπώθηκαν ανακρίβειες, επιφυλασσόμαστε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

«Πάγια τακτική της κ. Χρηστίδου να μην δημοσιοποιεί τέτοια ζητήματα», σημείωσε ο δικηγόρος, τονίζοντας πως στην βάση της διαφωνίας του πρώην ζεύγους είναι ότι «υπάρχει διαφορετική αντίληψη των δύο γονέων σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών».

«Αυτό που προκύπτει από την τελευταία δικαστική απόφαση είναι ότι το οικονομικό επίπεδο των δύο γονέων είναι ίδιο και ανάλογη πρέπει να είναι και η επιβάρυνση για την ανατροφή των παιδιών τους. Η κ. Χρηστίδου δίνει τα ίδια χρήματα με τον κ. Μαραντίνη για τα παιδιά τους», είπε ο κ. Γίτρας, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο Θοδωρής Μαραντίνης καταβάλλει τακτικά τα χρήματα της διατροφής που έχει ορίσει το δικαστήριο.

