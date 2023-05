Πολιτική

ΝΔ: Επίθεση σε εκλογικό περίπτερο στην Μυτιλήνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός του βανδαλισμού στο εκλογικό περίπτερο, γράφτηκαν σε κεντρικά σημεία της Μυτιλήνης και υβριστικά συνθήματα κατά του πρωθυπουργού.

Άγνωστοι βανδάλισαν με μπογιές το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, έξω από τον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, ενώ γράφτηκαν και υβριστικά συνθήματα σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας της Λέσβου.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 12 Μαΐου, τη Μυτιλήνη θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδείας. Τοπικοί παράγοντες όμως συνδέουν το περιστατικό και με τις φοιτητικές εκλογές της Τετάρτης.

Με ανακοίνωση της η τοπική οργάνωση του κόμματος καταδικάζει το γεγονός και αναφέρει:

«Χθες το βράδυ, μετά τη θριαμβευτική νίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μυτιλήνης και ενόψει της αυριανής επίσκεψης του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, θρασύδειλοι τραμπούκοι βανδάλισαν το εκλογικό περίπτερο του κόμματος μας, το οποίο βρίσκεται στην προκυμαία της πόλης μας. Πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι αυτές οι πράξεις κανέναν δεν φοβίζουν και κανέναν δεν πτοούν».

Η ανακοίνωση προσθέτει πως «όσο οι θιασώτες της σύγκρουσης και της προγραμματικής ένδειας κλείνουν το μάτι τους τραμπούκους, τόσο εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά και αταλάντευτα να πορευόμαστε στον δρόμο του πολιτικού πολιτισμού, του διαλόγου και της σύγκρισης πεπραγμένων, προγραμμάτων και ιδεών με το βλέμμα στο αύριο».

Εκτός του βανδαλισμού στο εκλογικό περίπτερο, γράφτηκαν σε κεντρικά σημεία της Μυτιλήνης και υβριστικά συνθήματα κατά του πρωθυπουργού.

Φωτογραφίες: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Η κηδεία και η βάπτισή του

Αχαΐα: Πέθανε μωρό 10 μηνών - Ο πατριός του το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χρηστίδου: Ο Μαραντίνης διαστρεβλώνει την αλήθεια με συκοφαντικά ψεύδη (βίντεο)