Τέμπη: Συνάντηση Τσίπρα με τους γονείς των αδικοχαμένων κοριτσιών από την Καλαμπάκα

Τι ζήτησαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ οι χαροκαμένοι γονείς. Η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα.

Με τους γονείς των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, της Αναστασίας, Θώμης και Χρύσας Πλακιά, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, συναντήθηκε στα Τρίκαλα ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «οι γονείς των αδικοχαμένων κοριτσιών ζήτησαν να συναντήσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για να του εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι εδώ και έναν περίπου μήνα η λέξη "Τέμπη" είναι σχεδόν απαγορευμένη από τα μεγάλα ΜΜΕ. Και κανείς δεν προβάλει τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες τους». Επιπλέον, «του ζήτησαν να δεσμευτεί ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μην ξεχαστεί η τραγωδία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και τον ενημέρωσαν για την αυριανή κινητοποίηση του Συλλόγου τους στις Σέρρες, έξω από τα γραφεία του πρώην υπουργού και υποψηφίου βουλευτή στις Σέρρες κ. Καραμανλή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποψηφιότητά του».

Ο Αλέξης Τσίπρας «εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο τους, αλλά και στην προσπάθειά τους να βρουν δικαίωση για τον άδικο χαμό των παιδιών τους, προκειμένου να μην ξαναθρηνήσουμε άλλα αθώα θύματα. Και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε οι ένοχοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».

