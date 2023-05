Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ και ζημιές

Νύχτα επεισοδίων τα ξημερώματα στα Εξάρχεια. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στα Εξάρχεια όταν ομάδα αγνώστων συγκρούστηκε με αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ειδικότερα οι άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε κάδους και πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Μάλιστα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε ένα σταθμευμένο όχημα το οποίο βρισκόταν εκεί κατά τα επεισόδια. Η αστυνομία προχώρησε σε μία προσαγωγή.

