Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία αστυνομικό

Νύχτα επεισοδίων ήταν το Σάββατο στα Εξάρχεια, αφού κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις.

Επίθεση με μολότοφ και ρίψη αντικειμένων έκαναν νεαροί κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια, το βράδυ του Σαββάτου.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη, Θεμιστοκλέους και Σόλωνος.

Λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, ομάδα κουκουλοφόρων έριξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, στην οδό Θεμιστοκλέους.

Στη συνέχεια δέκα περίπου άτομα εκτόξευσαν πέντε μολότοφ κατά διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη και ταυτόχρονα άλλη ομάδα έριξε αντικείμενα κατά αστυνομικών στη Σόλωνος.

Δεν έγιναν συλλήψεις ή προσαγωγές.

