Παιδικός καρκίνος: Μητέρες αφηγούνται τις συγκλονιστικές ιστορίες ζωής τους

Η συγκινητική Γιορτή της Μητέρας στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», παρουσία της ΠτΔ.

Η μοναδική δύναμη της μητρικής αγάπης, που κάνει τα αδύνατα δυνατά, έλαμψε σε μια συγκινητική εκδήλωση για τη Γιορτή της Μητέρας στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, τέσσερις γυναίκες-σύμβολα μοιράστηκαν τις συγκλονιστικές ιστορίες ζωής τους, και στα πρόσωπά τους τιμήθηκαν όλες οι μητέρες-ηρωίδες της ΕΛΠΙΔΑΣ:

Η Οξάνα Γκομπριτσέφσκα από την Ουκρανία που εγκατέλειψε την πατρίδα της, εν μέσω πολέμου, για να μπορέσει να σώσει το παιδί της το οποίο νοσεί από καρκίνο, ήρθε στην χώρα μας, βρήκε καταφύγιο στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ και η κόρη της υποβάλλεται σε θεραπεία στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων, η Ελεάννα Τσικνιά, μητέρα της μικρής Ηρώς που νόσησε από σάρκωμα σε ηλικία 3 ετών και πια είναι γερή και μαθήτρια του νηπιαγωγείου, η Άννα Παναγοπούλου, εθελόντρια δότης του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» που χωρίς να είναι η ίδια μητέρα, βρέθηκε συμβατή με ένα μικρό παιδί, το οποίο έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, και χωρίς δεύτερη σκέψη έδωσε αιμοποιητικά κύτταρα για να του σώσει τη ζωή και νιώθει πια δεύτερη μητέρα του, και η Χριστίνα Φυτιλή αποθεραπευμένο παιδί της «ΕΛΠΙΔΑΣ», που ξεπερνώντας με πείσμα και δύναμη όλα τα εμπόδια έχει πια προχωρήσει τη ζωή της, έχει γίνει ζωγράφος και έχει φτιάξει τη δική της οικογένεια με τρία υπέροχα παιδιά.

Οι τέσσερις αυτές γυναίκες διηγήθηκαν τις ιστορίες τους με δάκρυα στα μάτια προσφέροντας ελπίδα και δύναμη σε κάθε μητέρα στέκεται και αγωνίζεται στο πλευρό του παιδιού της.

«Σε αυτή την αίθουσα, κάθε μητέρα έχει τη δική της προσωπική ιστορία και διαδρομή, και αυτό που μας ενώνει είναι το πιο βαθύ συναίσθημα: η δίχως όρια αγάπη για τα παιδιά μας. Μια αγάπη που αποτελεί πηγή αστείρευτης δύναμης, με την οποία στεκόμαστε στο πλευρό τους σε κάθε δυσκολία. Πόσο μάλλον όταν τα παιδιά δίνουν μία τόσο άνιση μάχη για τη ζωή τους. Όλες σας, κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και στα μάτια μας είστε οι πιο σπουδαίες ηρωίδες. Σας ευχαριστώ που αποτελείτε για όλους μας πρότυπα δύναμης και θάρρους και φωτίζετε με το παράδειγμά σας τον δρόμο της ελπίδας» είπε συγκινημένη η κυρία Βαρδινογιάννη.

Παράλληλα, η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σημαντική της στήριξη και συμπαράσταση στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, προσφέροντας της ένα συμβολικό αναμνηστικό και τονίζοντας ότι: «Η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κοντά μας, μας τιμά ιδιαίτερα και κάνει την ημέρα αυτή ακόμα πιο συμβολική, καθώς έχει αγκαλιάσει όλες τις μανούλες της χώρας μας με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη. Είναι δίπλα μας ως μια ανεκτίμητη σύμμαχος του αγώνα μας κατά του παιδικού καρκίνου, αλλά και ως μητέρα η ίδια μιας υπέροχης κόρης. Την ευχαριστώ ολόθερμα που βρίσκεται στο πλευρό μας και στηρίζει τον αγώνα μας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε από καρδιάς για τον δύσκολο αγώνα των μητέρων της ΕΛΠΙΔΑΣ και συνεχάρη κάθε μια ξεχωριστά για τη δύναμη της ψυχής της. «Ποιός μπορεί από εμάς να σκεφτεί τι περνάει μια μάνα όταν το παιδί της έχει να δώσει μια τέτοια μάχη; Πιστεύω απόλυτα ότι σήμερα είστε εσείς όλες που πρέπει να τιμήσουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, μακάρι να βγείτε όλες νικήτριες. Είμαι βέβαιη ότι ήδη έχετε νικήσει, γιατί είστε τόσο δυνατές ώστε να σηκώνετε αυτό το φορτίο. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικά όσα έζησα σήμερα και είμαι ευτυχής που είμαι εδώ. Να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη και γρήγορα όλα τα παιδιά στο σπίτι τους».

Μαζί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Βαρδινογιάννη τίμησαν τις τέσσερις γυναίκες με ένα αγαλματίδιο της ΕΛΠΙΔΑΣ και ένα δίπλωμα με λόγια αγάπης για την μητέρα, ως ανάμνηση της συγκινητικής αυτής ημέρας.

