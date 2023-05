Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Το πρώτο μήνυμα για τον δεύτερο γύρο

Τι διαμηνύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πρώτο του μήνυμα στο Twitter μετά τον πρώτο γύρο των τουρκικών εκλογών.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός πάει σε δεύτερο γύρο στις εκλογές με διαφορά 2,5 εκατ. ψήφους από την αντιπολίτευση, διαμηνύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πρώτο του μήνυμα στο Twitter μετά τον πρώτο γύρο των τουρκικών εκλογών.

Η ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν αναλυτικά

«Οι εκλογές της 14ης Μαΐου, μια από τις εκλογές με την υψηλότερη συμμετοχή στην ιστορία μας, διεξήχθησαν σε ένα εορταστικό κλίμα που αρμόζει στη δημοκρατία μας, με την προνοητικότητα του αγαπημένου μας έθνους.

Το έθνος μας, παρά τους πολιτικούς μηχανισμούς από το Καντίλ της Πενσιλβάνιας (σ.σ Φετουλάχ Γκιουλέν) τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και τα εξώφυλλα ξένων περιοδικών, έχει διεκδικήσει την ελεύθερη βούλησή τoυ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, νικητής των εκλογών της 14ης Μαΐου ήταν η τουρκική δημοκρατία και το τουρκικό έθνος με 85 εκατομμύρια άτομα.

Το έθνος μας, με περισσότερες από 27 εκατομμύρια ψήφους, το 49,51% των ψήφων, μάς έδειξε για άλλη μια φορά μεγάλη εύνοια και έδωσε την πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας στη Λαϊκή Συμμαχία, επιβεβαιώνοντας ότι εμπιστεύονται εμάς και τη Συμμαχία μας, ότι πιστεύουν και βλέπουν το μέλλον τους εδώ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες μου που αντανακλούν την ελεύθερη βούλησή τους πηγαίνοντας στις κάλπες στις 14 Μαΐου, καθώς και κάθε έναν από τους 56 εκατομμύρια ανθρώπους μας στο εξωτερικό για τις πολύτιμες ψήφους και τη συμβολή τους στη δημοκρατία. Με την ωριμότητα που επέδειξε χθες, η Τουρκία έδειξε ότι είναι μια από τις χώρες με την πιο προηγμένη δημοκρατική κουλτούρα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, παρά τη διαφορά 2,5 εκατομμυρίων ψήφων μεταξύ μας και του πλησιέστερου αντιπάλου μας, οι Προεδρικές εκλογές έχουν φτάσει στο δεύτερο γύρο για λιγότερο από μισή μονάδα. Ως πολιτικός που δεν γνώρισε ποτέ άλλη δύναμη εκτός από τη βούληση του έθνους και δεν έχει παρεκκλίνει από την κατεύθυνση που χάραξε το έθνος, σεβόμαστε αυτή τη βούληση που εκδηλώνεται στην κάλπη.

Μέχρι τις 28 Μαΐου θα εκπληρώσουμε την ευθύνη μας απέναντι στο αγαπημένο μας έθνος τρέχοντας χωρίς σταματημό, χωρίς να ξεκουραστούμε. Θα βγούμε νικητές από τις εκλογές της 28ης Μαΐου αυξάνοντας το ποσοστό ψήφων που αποκτήσαμε στις 14 Μαΐου και ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε μια ιστορική επιτυχία.

Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την 28η Μαΐου σύμφωνα με το όραμά μας για τον αιώνα της Τουρκίας, λέγοντας καμία διακοπή, συνεχίζουμε.Θα ήθελα να εκφράσω ότι φιλοδοξούμε να δεχθούμε την ψήφο όλων των πολιτών μου, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα που αγαπούν.

Είθε ο Αλλάχ να μας βοηθήσει».

