Αδαμάντιος Μαντής: Αναβολή για 4η φορά στη δίκη του άτυχου πολίστα

«Εγώ τρέχω σε ψυχολόγους και ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος!» λέει η μητέρα του.



Η απόδοση δικαιοσύνης για το θάνατο του 21χρονου πολίστα Αδαμάντιου Μαντή θα καθυστερήσει κι άλλο, αφού η δίκη η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, διότι δεν κατάφερε να παραστεί στο δικαστήριο ο δικηγόρος του κατηγορουμένου.

Η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 15 Νοεμβρίου, ενώ η μητέρα του άτυχου πολίστα, Κατερίνα Τζιάλλα, η οποία για μια ακόμα φορά βρισκόταν στο δικαστήριο ελπίζοντας στη δικαίωση της μνήμης του παιδιού της, ξεσπά για την τέταρτη αναβολή της υπόθεσης.

«Έχω κουραστεί ψυχολογικά. Ο δολοφόνος του παιδιού μου κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Ήρθα σήμερα στα δικαστήρια για να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του παιδιού μου και μαθαίνω ότι η πλευρά του κατηγορουμένου ζήτησε αναβολή διότι ο δικηγόρος του δεν μπορούσε να παραστεί. Κι ο δολοφόνος θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος, να κάνει τη ζωή του και το παιδί μου να είναι στον τάφο» λέει στο protothema.gr η μητέρα του Αδαμάντιου Μαντή.

«Τον είδα σήμερα τον δολοφόνο στα δικαστήρια κι ούτε μια συγγνώμη δεν έχει ζητήσει, συνεχίζει τη ζωή του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Κι εξαιτίας του από τότε που έχασα το παιδί μου τρέχω σε ψυχολόγους, μου κατέστρεψε τη ζωή. Προσπαθώ να σταθώ όρθια για την κόρη μου και τίποτα άλλο. Έχω κουραστεί και οι δικαστές έχουν κουραστεί από τις αναβολές αυτής της υπόθεσης. Θέλω να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου για να ηρεμήσω εγώ και ο Αδαμάντιος», καταλήγει η Κατερίνα Τζιάλλα.

Πώς είχε χάσει τη ζωή του ο Αδαμάντιος Μαντής

Το μοιραίο για τον 21χρονο πολίστα τροχαίο είχε σημειωθεί τη νύχτα της 3ης Νοεμβρίου 2019, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ο νεαρός αθλητής επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος φίλος του. Ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τα δύο νεαρά παιδιά άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο στο αμάξι και σταμάτησαν το όχημα στην αριστερή λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, ώστε να ελέγξουν τι συνέβαινε.

Ο 21χρονος πολίστας κατέβηκε από το αυτοκίνητο, για να δει αν υπήρξε κάποια βλάβη, και τότε συνέβη η τραγωδία: Ένα άλλο όχημα, που οδηγούσε επίσης ένα νέο παιδί, έπεσε με δύναμη πάνω στον νεαρό αθλητή και το σταματημένο αυτοκίνητο. Ο άτυχος Αδαμάντιος ήταν μάλιστα πάνω στο πεζοδρόμιο, από την αριστερή πλευρά του οχήματος, όταν χτυπήθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο. Σοβαρότατα τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου μπήκε στο Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν...

Ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο πολίστας είχε τραυματιστεί στη μέση, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος.

Περίπου ένα χρόνο μετά, το πόρισμα της Τροχαίας Πειραιά για τις συνθήκες της τραγωδίας ήταν «καταπέλτης»: Σύμφωνα με αυτό, ο οδηγός έτρεχε με 104,62 χιλιόμετρα, όταν συνέβη το δυστύχημα, με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο σημείο να είναι μόλις 40 χλμ. Δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, ενώ το αυτοκίνητο μάρκας Smart ήταν ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος και με αναμμένα τα αλάρμ.

