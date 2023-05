Αθλητικά

ΑΕΚ: Ισόβιος αποκλεισμός στον οπαδό που πέταξε φωτοβολίδα στο ματς τίτλου

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΑΕΚ στο περιστατικό που διαδραματίστηκε στον αγώνα με τον Βόλο. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.



Άμεση ήταν η αντίδραση της ΑΕΚ στο περιστατικό που διαδραματίστηκε στο β΄ ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο. Συγκεκριμένα έφυγε από την κερκίδα των φανατικών, φωτοβολίδα «ευθείας βολής» η οποία κατέληξε στην απέναντι θύρα με πολύ μεγάλο κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εντόπισε τον δράστη και τον απέκλεισε ισόβια από το γήπεδό της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πως το απαράδεκτο περιστατικό με την ρίψη φωτοβολίδας στον αγώνα με τον Βόλο, αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που πρέπει.

Από την πρώτη στιγμή προσωπικά ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης ασχολήθηκε με την πλήρη του διαλεύκανση. Ο υπαίτιος για την απαράδεκτη αυτή ενέργεια έχει ήδη βρεθεί και δεν πρόκειται να μπει ποτέ ξανά στην ζωή του στο γήπεδο της ΑΕΚ!

Έχει ενημερωθεί σχετικά ήδη η διεύθυνση Αθλητικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ και θα γίνουν όλες οι νομικές ενέργειες που απαιτούνται. Παράλληλα θα αποδοθούν οι ευθύνες που αρμόζουν στους υπεύθυνους της εταιρείας security.

H ΠΑΕ ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να δώσει μια και καλή τέλος σε κάθε ανάλογο φαινόμενο στο Σπίτι Μας. Από δω και στο εξής όποιος βγάζει βεγγαλικά ή ρίχνει φωτοβολίδες στο γήπεδο μας, θα εντοπίζεται επιτόπου από το σύστημα των καμερών ασφαλείας και θα του απαγορεύεται δια παντός η είσοδος στην OPAP Arena!

Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε ανάλογη ανεύθυνη συμπεριφορά κι εγκληματική ανοησία! Καμία θέση στο στολίδι μας για οποιονδήποτε δεν σέβεται την ΑΕΚ και τον κόσμο που μας στηρίζει! Κι όποιος δεν θέλει να το καταλάβει με τα λόγια, θα το καταλάβει στην πράξη...»

