Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρετανία – Όμιλος ΒΤ: Τεχνητή νοημοσύνη και οπτικές ίνες “κόβουν” 55000 θέσεις εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο όμιλος BT, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία.

Ο όμιλος BT, ο μεγαλύτερος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία, θα προχωρήσει στην περικοπή έως και 55.000 θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συνεργατών, έως το 2030 –πιθανόν πάνω από το 40% του εργατικού του δυναμικού καθώς ολοκληρώνει την ανάπτυξη οπτικών ινών και προσαρμόζεται σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εταιρία επεξεργάζεται σχέδιο μετασχηματισμού προκειμένου να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο οπτικών ινών υπό τη διοίκηση του Φίλιπ Τζάνσεν, αναπτύσσοντας παράλληλα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G.

Ο Τζάνσεν δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης οπτικών ινών, την ψηφιοποίηση του τρόπου λειτουργίας της, την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης και την απλοποίηση της δομής της, η BT θα βασίζεται σε ένα πολύ μικρότερο εργατικό δυναμικό και θα μειώσει σημαντικά τη βάση κόστους έως τα τέλη της δεκαετίας του 2020.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί από τους 130.000 σε 75.000 έως 90.000 έως το οικονομικό έτος 2030 το αργότερο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Κάποιοι από τους 30.000 εν ενεργεία εργαζομένους της είναι εξωτερικοί συνεργάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Εκλογές - Δρυμιώτης: εφικτή η αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)