Εκλογές: ο ΣΥΡΙΖΑ για την “παράλληλη” πλατφόρμα συλλογής αποτελεσμάτων

Τι ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το βράδυ της Κυριακής και την λειτουργία δικού του μηχανισμού συλλογής και έγκαιρης καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα αμφισβήτησης ή αμφιβολίας για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος από τον επίσημο μηχανισμό της Singular Logic» διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου, στον απόηχο της εντύπωσης που προκάλεσε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών θα λειτουργήσει δικό του μηχανισμό συλλογής και έγκαιρης καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τονιζόταν:

«Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για πρώτη φορά, θα καλύψει με την παρουσία εκλογικών αντιπροσώπων του κόμματος όλα τα εκλογικά τμήματα της επικράτειας. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, δημιούργησε και ενεργοποιεί έναν μηχανισμό συλλογής και έγκαιρης καταγραφής και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων από κάθε εκλογικό τμήμα σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Κώστας Πουλάκης, ο λεγόμενος και «εκλογολόγος» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόθεση (αμφισβήτησης ή αμφιβολίας για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος), ούτε διάθεση να δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι όλα γίνονται γιατί υπάρχει κάποια υποψία αναφορικά με την ορθότητα της επίσημης διαδικασίας.

Οπως εξηγεί, μιλώντας στην «Κ», πρόκειται για μια μικρογραφία του συστήματος της Singular. «Εχουμε τα δικά μας μέλη ως αντιπροσώπους σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Καθένας είναι πιστοποιημένος με ένα μοναδικό mail και μόλις ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψήφων σε κάθε εκλογικό τμήμα θα στέλνουν τα αποτελέσματα σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα».

Τα αποτελέσματα που θα συγκεντρώνονται στην Κουμουνδούρου δεν θα μεταδίδονται, δεν θα είναι προσβάσιμα στο κοινό, τουλάχιστον όχι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Ο κ. Πουλάκης λέει ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ ελήφθη η απόφαση να δοκιμάσουν το σύστημα σε αυτές τις εκλογές γιατί τώρα υπάρχει η απαραίτητη κομματική οργάνωση, επαρκούν τα μέλη για να καλυφθούν όλα τα τμήματα της επικράτειας και «θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε μηχανισμό και είμαστε ικανοί ως κόμμα να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή».

Στην Κουμουνδούρου φτάνουν παράλληλα και τα αποτελέσματα όπως ενσωματώνονται στο σύστημα της Singular Logic.

Αναγνωρίζεται, βεβαίως, ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρης απόκλισης στα αποτελέσματα που θα δείχνουν τα δύο συστήματα, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι θα ενσωματώνονται με την ίδια σειρά τα εκλογικά τμήματα.

Με δεδομένο, πάντως, ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν θα μεταδίδονται, δεν υπάρχει ζήτημα έστω και πρόσκαιρης δημιουργίας εντυπώσεων.

Ταυτόχρονα, όπως παρατηρεί έμπειρο στέλεχος κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι σε περίπου δύο ώρες από το κλείσιμο της κάλπης θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, οι χρόνοι δεν προσφέρονται ούτε καν για ολιγόωρη πολιτική εκμετάλλευση.

«Αν κάποιος θελήσει να το κάνει, κινδυνεύει με γελοιοποίηση», σχολιάζει. Επισημαίνει, δε, ότι κάθε κόμμα έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία να συγκροτήσει έναν δικό του μηχανισμό και ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στο παρελθόν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές προσπάθειες, απλώς τώρα η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να γίνεται πιο εύκολο. «Είναι, ωστόσο, μεγάλος μπελάς», σχολιάζει.

Πηγή: kathimerini.gr

