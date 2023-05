Αθλητικά

Μουντιάλ 2026 - FIFA: το λογότυπο της διοργάνωσης

Το νέο λογότυπο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποκάλυψε η FIFA.

Η FIFA αποκάλυψε το επίσημο λογότυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 σε μια εκδήλωση όπου βρέθηκαν εκπρόσωποι από τις τρεις χώρες υποδοχής (Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ), καθώς και αρκετοί θρύλοι και διασημότητες του ποδοσφαίρου.

Η τελετή έγινε στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, 17 Μαΐου και σηματοδότησε ένα συναρπαστικό ορόσημο στην αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε τρία χρόνια.

Το λογότυπο με το μήνυμα «σύμπνοια και ενότητα» παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και τον θρύλο του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας και δύο φορές νικητή (1994 και 2002) του τροπαίου Ρονάλντο.

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA World Cup Trophy), το πιο αναγνωρισμένο τρόπαιο παγκοσμίως, αποκαλύφθηκε ως το επίσημο λογότυπο του Μουντιάλ 2026 μαζί με τον αριθμό (26), της χρονιάς δηλαδή που θα γίνει η διοργάνωη. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια εικόνα του τροπαίου απεικονίζεται μαζί με τη χρονιά που πραγματοποιείται το τουρνουά.

Επίσης παρουσιάστηκε το «WE ARE 26», μια καμπάνια που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, τα μέρη και τις κοινότητες να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στο τουρνουά. Η καμπάνια απαθανάτισε πορτρέτα προσώπων και τοποθεσιών, ανθρώπους που αφηγούνται τις μοναδικές ιστορίες τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος του.

«Το WE ARE 26 είναι μια κραυγή συναγερμού», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. «Είναι μια στιγμή που τρεις χώρες και μια ολόκληρη ήπειρος λένε συλλογικά: "Είμαστε ενωμένοι για να καλωσορίσουμε τον κόσμο και να παραδώσουμε το μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο περιεκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA ποτέ". Το τουρνουά θα επιτρέψει σε κάθε διοργανώτρια χώρα και σε κάθε συμμετέχουσα ομάδα να γράψει τη σελίδα της στα βιβλία ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αυτό το μοναδικό λογότυπο είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο προς το 2026», ανέφερε.

«Σε λίγες ώρες, οι 16 ασυνήθιστες πόλεις υποδοχής θα το κάνουν ακόμα πιο πολύχρωμο και συναρπαστικό, λανσάροντας τα μεμονωμένα λογότυπα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της FIFA. «Οι χώρες είναι έτοιμες να προσφέρουν στους φιλάθλους μια άνευ προηγουμένου εμπειρία το 2026. Καθώς γιορτάζουμε μαζί εδώ στο Λος Άντζελες, μια ολόκληρη ήπειρος γιορτάζει ότι ολόκληρος ο κόσμος θα ενωθεί στη Βόρεια Αμερική σε μόλις τρία χρόνια».

Ο αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της Concacaf Βίκτορ Μονταλιάνι δήλωσε:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα είναι ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου που θα οδηγήσει το άθλημα ψηλάοτερα στην περιοχή της Concacaf και πέρα από αυτήν. Με 104 αγώνες να λαμβάνουν χώρα σε 16 πόλεις σε όλο τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει μια καταπληκτική ευκαιρία να εμπλακεί ο κόσμος και να μυήσει νέους φιλάθλους στο όμορφο παιχνίδι. Ανυπομονώ να συνεχίσω να εργάζομαι με όλες τις διοργανώτριες πόλεις, την ομάδα της FIFA και τους πολλούς βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτού που θα είναι το μεγαλύτερο, πιο περιεκτικό και πιο ποικίλο Παγκόσμιο Κύπελλο ποτέ», πρόσθεσε.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Στις 16 Ιουνίου 2022, η FIFA ανακοίνωσε τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Έντεκα από τις ΗΠΑ, τρεις από το Μεξικό και δύο από τον Καναδά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές για το τουρνουά, με αυξημένο αριθμό ομάδων-από 32 σε 48- και ως το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Η επόμενη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 και οι πρωταθλητές θα στεφθούν την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Θα έχει 104 αντί 64 αγώνες, λόγω της διευρυμένης μορφής με 48 ομάδες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 32 ομάδων στο Κατάρ πέρυσι είχε συνολικά 64 αγώνες που ολοκληρώθηκαν σε 29 ημέρες. Την τελευταία φορά που το Μεξικό (1986) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (1994) φιλοξένησαν Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχαν μόνο 24 ομάδες.

Το τουρνουά είχε 32 ομάδες από το τουρνουά του 1998 στη Γαλλία, με οκτώ ομίλους των τεσσάρων και τους φιναλίστ να παίζουν επτά παιχνίδια ο καθένας. Αλλά οι ομάδες που θα φτάσουν στν τελικό το 2026 θα παίξουν πλέον οκτώ αγώνες συνολικά.

Τα 104 παχνίδια είναι: έξι παιχνίδια για κάθε έναν από τους έξι ομίλους (72), 16 τη φάση των «32», 8 τη φάση των «16», 4 στους προημιτελικούς, 2 στα ημιτελικά, ο αγώνας για την 3η θέση και ο τελικός, φτάνοντας συνολικά τους 104 αγώνες

Ξεκινάει πρώτη η CONMEBOL

Η CONMEBOL θα είναι η πρώτη συνομοσπονδία που θα ξεκινήσει το ταξίδι προς το 2026, με την Αργεντινή και τις άλλες ομάδες της Νότιας Αμερικής να ξεκινούν τα προκριματικά τον Σεπτέμβριο του 2023.

