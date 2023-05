Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο “μαρτυριάρης” Κατρούγκαλος αποκάλυψε την αλήθεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπέλυσε επίθεση από την Θεσσαλονίκη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι "απέτυχαν ως κυβέρνηση, απέτυχαν και ως αντιπολίτευση".

Τα πυρά του εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη έστρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στο Παλέ ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης και είπε πώς η Ν. Δ. έχει μία καθαρή πρόταση, ένα απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα, ενώ από την αντιπολίτευση υπάρχει μία "βαβέλ"

"Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να πάρει ρεβάνς, ενώ απέτυχε ως κυβέρνηση, αλλά απέτυχε και ως αντιπολίτευση.

Σήμερα κόβει ξανά 83 δις ευρώ από το λεφτόδενδρο και ζητά ο αθεόφοβος φόβος δικαιοσύνη παντού. Παντού εκτός από δίπλα του όπου έχει τον καταδικασμένο με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο Νίκο Παππά", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

"Αλλά όχι μόνο. Τώρα μας απειλεί κιόλας. Μας απειλεί με προανακριτικές Όπως έκανε με τη σκευωρία novartis. Λοιπόν του λέω εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μασάμε, είναι τζάμπα μαγκιές, ας κοπιάσουν για να ξαναχάσουν. Και καθώς πάμε προς τις κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο.

Στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε δίπλα του τον κύριο Βαρουφάκη που σχεδιάζει Δήμητρες για να κάνει χαρτοπόλεμο τις καταθέσεις. Μετά πόνταρε στην κυβέρνηση των ηττημένων, αυτή έγινε μετά κυβέρνηση των απελπισμένων, δηλαδή μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ήταν, αν ποτέ συνέβαινε, κυβέρνηση ολικού καταποντισμού.

Και μετά ήρθε το κερασάκι στην τούρτα, να το ομολογεί χθες ο κύριος Κατρούγκαλος. Τι μας είπε; ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει το νόμο του για το ασφαλιστικό με πρώτο βήμα την αύξηση στο 20% των κρατήσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και έσπευσαν να το διαγράψουνε επειδή ήταν μαρτυριάρης και αποκάλυψε την αλήθεια. Τον Παππά και τον Πολάκη τους κρατάνε όμως ακόμα. Διέγραψαν αυτόν που αποκάλυψε το σχέδιο και κρατάνε τους υπόλοιπους. Προσδεθείτε λοιπόν.

Το τοπίο όμως το θολώνει και ο κύριος Ανδρουλάκης ο οποίος όμως τι ζητά; να μην είναι Πρωθυπουργός αυτός τον οποίο θα ψηφίσουν οι Έλληνες, αλλά κάποιος τρίτος άγνωστος Χ που θα ορίσει ο ίδιος. Έτσι διαλέγει άλλο δρόμο από τους φίλους του ΠΑΣΟΚ και συναντάει τον κύριο Τσίπρα στα παλαιοκομματικά μανιφέστα και στις επιθέσεις εναντίον μου.

Λυπάμαι, αλλά αυτό πρέπει να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές οι δημοκράτες αυτού του χώρου, οι απλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ πού κακά τα ψέματα είμαι σίγουρος ότι νιώθουν και αυτοί ότι ζουν καλύτερα τώρα από το 2019. Και που ακόμα και τώρα βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο και εμείς το βλέπουμε μισογεμάτο, πάντως ξέρουν ότι το ποτήρι δεν είναι, ούτε άδειο, ούτε σπασμένο όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και αρνούνται να ρισκάρουν όσα κατέκτησαν για να γίνουν δεκανίκια εκείνου που μέχρι χθες ήταν ο αμείλικτος διώκτης τους.

Θέλω να σας μιλήσω για τους πιο αδίστακτους αντιπάλους που έχουμε, αλλά και την πιο απειλητική νάρκη που είναι η απλή αναλογική, είναι μία παγίδα ακυβερνησίας. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μπορεί να πάρει τη μορφή Εθνικής αδυναμίας, εθνικής παραλυσίας Έστω και αν αυτή θα πάρει το ψευδώνυμο μιας παράταιρης συνεργασίας".

Από το βήμα της προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα που δημιουργήθηκε με τον Διονύση Σαββόπουλο.

"Στο ΣΥΡΙΖΑ τους φταίνε όλοι και όλα, ακόμη και ο Διονύσης Σαββόπουλος, που τόλμησε να πει τη γνώμη του", είπε και συνέχισε: "Ίσως γιατί στους στίχους του κατά του λαϊκισμού αναγνώρισαν τους εαυτούς τους.

Ακούστε ένα τραγούδι που έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1972. "'Αγγελος εξάγγελος". "Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά μα ακούγονταν ευχάριστα στο αυτί μας γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας".

Λες και τα έγραφε για τον Τσίπρα πριν γεννηθεί!

Κι είναι ντροπή τους που επιτέθηκαν με χυδαιότητα στον αγαπημένο Νιόνιο της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδος.

Για αυτό τους απαντούν και πάλι οι στίχοι του, αυτοί που ταιριάζουν σε μας. "Μέρες καλύτερες θα ρθουν το λέει το ένστικτό μου, αυτό το κάτι μέσα μου το εντελώς δικό μου, χαράζουνε τα πρόσωπα τα βλέμματα γλυκαίνουν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν και τώρα το μαθαίνουν".

Τα διλήμματα των εκλογών της 21ης Μαΐου έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας του στην προεκλογική συγκέντρωση στο Παλέ ντε Σπορ.

"Το ερώτημα της Κυριακής είναι από τώρα μπροστά μας: θέλουμε σταθερότητα ή άγνωστες περιπέτειες; Θέλουμε ελαφρύνσεις και αυξήσεις ή να μας ξαναγυρίσει ο Κατρούγκαλος «απ' το παράθυρο» φοροεπιδρομές και περικοπές; Κρατάμε την πατρίδα μας ασφαλή ή την κάνουμε αδύναμη σε κάθε απειλή; Με λίγα λόγια, προτιμάμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό Τσίπρα; Η επιλογή πλέον περνά στα δικά σας χέρια", είπε ο κ. Μητσοτάκης.

"Εμείς αύριο ολοκληρώνουμε το δικό μας καθήκον. Τώρα η ευθύνη περνάει στους πολίτες", παρατήρησε και πρόσθεσε: "Ζυγίζουμε, αποφασίζουμε, ψηφίζουμε. Και αυτή η ευθύνη -αυτή είναι η ομορφιά της Δημοκρατίας- είναι βαριά στους ώμους του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τώρα δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για επιπολαιότητες, ούτε για διστακτικότητες, ούτε για αδιέξοδα πειράματα ή για δήθεν διαμαρτυρίες. Εμείς, οι Έλληνες, αποφασίζουμε για την Ελλάδα μας. Και αυτό είναι το μήνυμα που σας ζητώ να μεταφέρετε, η ψυχή της παράταξης σε κάθε πόλη, χωριό και σπίτι, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το ξαναλέω, την Κυριακή το πρωί θα ανοίξουν οι κάλπες. Θα είναι άδειες. Μέχρι το βράδυ πρέπει να έχουν γεμίσει με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, με τα ψηφοδέλτια που θα δείχνουν ένα κόμμα ισχυρό, που ξέρει να πάει την Ελλάδα μπροστά.

Εμείς είμαστε η παράταξη των Ελληνίδων και των Ελλήνων που, δίχως κομματικές παρωπίδες, θέλουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους. Μακριά από ιδεολογικούς διαχωρισμούς του χθες που ξεθώριασαν. Πιστοί στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έξω από τα πολιτικά στεγανά που σκούριασαν. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν καλύτεροι πρεσβευτές από τους Μακεδόνες, από εσάς, που μεγαλώσατε και ενώσατε την Ελλάδα".

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιλογή να γίνει η προεκλογική συγκέντρωση στο Παλέ ντε Σπορ και σημείωσε: "Τελικά, είχαμε δίκιο που αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ τη συγκέντρωσή μας, σε αυτό το δοξασμένο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Εγώ μεγάλωσα με τον Νίκο Γκάλη και την ανάσταση του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι ξεκινάμε σήμερα και τη νέα πορεία για την Ελλάδα του 2030. Πάμε λοιπόν μαζί να βάλουμε το τρίποντο της μεγάλης νίκης, για την Ελλάδα που προχωρά σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.

Ψηλά τις σημαίες και τις καρδιές, όλη η Ελλάδα μας κοιτά σήμερα και εμείς δείχνουμε το δρόμο. Πάμε για την παντοδύναμη πρωτιά. Την Κυριακή η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία θα είναι γαλάζιες, γιατί αληθινά γαλάζια είναι μόνο η δική μας πατρίδα".





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους