Σεισμός στην Κρήτη: Συνεχείς δονήσεις την νύχτα

Συνεχίστηκε ο “χορός των ρίχτερ” στο νησί, μετά την επίσκεψη του Εγκέλαδου στις Μοίρες. Που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία.

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:52 στην Κρήτη.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά του οικισμού Καλοί Λιμένες Ηρακλείου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε σε βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

Στην περιοχή επικρατεί ανησυχία, εξαιτίας της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Για προληπτικούς λόγους, ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ανακοίνωσε πως θα παραμείνουν σήμερα κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν ζημιές.

Στην διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν ακόμη πολλοί σεισμοί, με το μέγεθος του μεγαλύτερου εξ αυτών να μετριέται σε 3,9 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί αυτοί ακολούθησαν την ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την Κρήτη το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και συνέβη στις 21:58 νότια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος είναι 8,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο είναι 7 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά από τις Μοίρες Ηρακλείου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τους σεισμούς στην Κρήτη, καθώς και την ανυσηχία του για την σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό

