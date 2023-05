Κοινωνία

Τροχαίο στην Βούλα: Νεκρός οδηγός μηχανής

Άλλος ένας νέος άνθρωπος "έσβησε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας.

Ειδικότερα, 33χρονος οδηγός μηχανής που κινούνταν με τη μηχανή του επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του του στο ύψος της Βούλας. Η μηχανή εξετράπη δεξιά της πορείας της ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τη ζωή του.

