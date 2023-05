Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο σεισμός, η νέα Σελήνη και το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για την νέα Σελήνη και την επίδραση της στα ζώδια, μίλησε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενη σε προβλέψεις της προ δύο μηνών για την περίοδο που διανύουμε, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στην όψη που κάνουν τρεις πλανήτες και επηρεάζουν τόσο τα οικονομικά, όσο και καταστάσεις που σχετίζονται με την γη, όπως είπε, συσχετίζοντας τις αναφορές της με την σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη και στον Κορινθιακό.

Σε ότι αφορά την νέα Σελήνη, η αστρολόγος επεσήμανε πως «δεν θα είναι κακή», ενώ εστίασε την προσοχή τις επόμενες ημέρες στις εξελίξεις στην Τουρκία, όπου επιδρούν όπως είπε οι πλανήτες και η νέα Σελήνη, αλλά και στην Ελλάδα, λέγοντας πως και ενόψει εκλογών, θα πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις, τόσο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις όσο και σε διαπροσωπικές σχέσεις.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





