Θεσσαλονίκη - Βιασμός αθλήτριας: κακουργηματικές διώξεις για τον προπονητή κωπηλασίας

Για ποια αδικήματα θα κληθεί να λογοδοτήσει ο προπονητής που κατηγορείται μεταξύ άλλων και για βιασμό ανήλικης αθλήτριας.

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται 38χρονος προπονητής κωπηλασίας που καταγγέλθηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης αθλήτριάς του, στη Θεσσαλονίκη. Του απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη από εισαγγελέα και ο φάκελος διαβιβάστηκε σε τακτικό ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Η υπόθεση είχε δει τον περασμένο Νοέμβριο το φως της δημοσιότητας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς της ανήλικης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας πράξεις που τελέστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022, όταν η κόρη τους ήταν 15 και 16 ετών. Σε συνέχεια της μήνυσης - και αφού ο καταγγελλόμενος προπονητής απομακρύνθηκε από το σύλλογο όπου εργαζόταν - διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και τα ευρήματά της αξιολογήθηκαν από εισαγγελέα που παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για δύο κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Κατά πληροφορίες, καλείται να λογοδοτήσει για τα αδικήματα της κατ' εξακολούθηση κατάχρησης ανήλικου σε γενετήσιες πράξεις (από γυμναστή) και του βιασμού (τελεσμένο και σε απόπειρα), όπως επίσης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, τέλεση χειρονομιών και προτάσεων γενετήσιου χαρακτήρα και πρόκληση τρόμου και ανησυχίας (με την επίμονη παρακολούθηση και επιδίωξη διαρκούς επαφής και επανειλημμένων επισκέψεων στο κοινωνικό περιβάλλον της ανήλικης).

