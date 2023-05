Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: καλύτεροι μισθοί, νέο ΕΣΥ, αποτελεσματικό κράτος, ισχυρή πατρίδα (εικόνες)

Όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευταία προεκλογική του ομιλία, στο Θησείο.

«Τέσσερα χρόνια από το θρίαμβο του 2019 συναντιόμαστε στο ίδιο μέρος. Λίγες ώρες πριν από τη νέα μεγάλη νίκη της ΝΔ. Όλη η Ελλάδα, όλη η Αθήνα είναι μπλε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην συγκέντρωση της ΝΔ στο Θησείο.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η συγκέντρωση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έκανε το 2019. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση και στα στοιχήματα «που τα κερδίσαμε και βγήκαμε πάλι νικητές».

Είπε ότι πριν από τέσσερα χρόνια «βάλαμε τα θεμέλια και μεθαύριο ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης συνεχίζουμε την οικοδόμηση της νέας Ελλαδος».

Ο πρωθυπουργός έκανε για πρωτόγνωρο γαλάζιο ποτάμι. «Η συγκλονιστική σας παρουσία δεν είναι απλά ασύγκριτα μεγαλύτερη, αλλά και ασύγκριτα πιο δυναμική από αυτή του 2019. Από την ίδια θέση τότε τόνιζα ότι σημαντική για εμάς είναι η φύλαξη των συνόρων και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού γιατί η Ελλάδα έχει σύνορα που πρέπει να φυλλάσονται. Δεσμευόμουν ότι θα μειώσουμε φόρους. Τέσσερα χρόνια τίμησα τα λόγια μου και έκανα πράξη τα έργα μου. Σας ζητώ να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτακη τόνισε ότι δεν θα πάψει να προσπαθεί μέχρι αυτή η συμφωνία αλήθειας να γίνει το οριστικό συμβόλαιο για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. «Το βράδυ της Κυριακής η ΝΔ θα είναι η πρώτη κυβέρνηση που μετά από τέσσερα χρόνια θα πετυχαίνει δεύτερη μεγάλη νίκη έχοντας αντιμετωπίσει τα πάντα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Η εθνική άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός

«Αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγκέντρωση της ΝΔ στο Θησείο.

«Σήμερα μπορούμε να λέμε τα είπαμε και τα κάναμε πράξη. Πληρώνουμε 50 λιγότερους φόρους, έχουν αφαιρεθεί βάρη 7 δις, ο Ένφια μειώθηκε , έπεσε ο πρώτος συντελεστής, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης και οι γονείς μεταβιβάζουν δωρεάν την περιουσία τους στα παιδιά τους. Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη με κοινωνικό αποτύπωμα. Στηρίξαμε την κοινωνία», συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 780 ευρώ και οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις για πρ τη φορά μετά από 12 χρόνια.

Μιλώντας για την οικονομία είπε ότι είμαστε ένα βημα πριν την επενδυτική βαθμίδα. «Με κυβέρνηση της ΝΔ το εγγυώμαι ότι θα γίνει πραγματικότητα στις πρώτες 100 ημέρες», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα υπάρχουν όσο κι αν κάποιοι έκαναν πως δεν τα έβλεπαν, ενώ για το φράχτη στον Έβρο είπε ότι επεκτείνεται. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και στα αναγεννημένα ναυπηγεία μας. «Για εμάς η εθνική άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός», υπογράμμισε. Ο πρωθυπουργός είπε ότι «και στο μέτωπο της διπλωματίας δεν μείναμε στάσιμοι», πως είμαστε διεθνής ενεργειακός κόμβος και η φωνή της Ελλαδος ακούγεται. «Αυτά που είπαμε τα κάναμε πράξη», επανέλαβε με έμφαση.

Οι 4 στόχοι μας: Καλύτεροι μισθοί, νέο ΕΣΥ, αποτελεσματικό κράτος, ισχυρή πατρίδα

Ο πρωθυπουργός στη συγκέντρωση της ΝΔ αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα έγιναν στην παιδεία, στο ψηφιακό κράτος, στα έργα υποδομής, στις παρεμβάσεις για τους αγρότες.

«Χθες είχα την ευκαιρία να θαυμάσω το μετρό της Θεσσαλονίκης μαζί με τα αρχαία. Έργο πραγματικό και όχι ζωγραφιστό σε μουσαμάδες», συνέχισε.

Ο Κυριάκος είπε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκριση στον τελικό του final four.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του για την επόμενη τετραετία.

«Να κρατήσετε 4 μεγάλους στόχους. Καλύτεροι μισθοί για όλες και όλους. Νέο εθνικό σύστημα υγείας. Αποτελεσματικό κράτος με αξιολόγηση παντού. Περήφανη και ισχυρή πατρίδα», υπογράμμισε και αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς τους στόχους.

Μεταξύ άλλων μίλησε για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500, για 10.000 νέες προσλήψεις στην υγεία, για τις πολιτικές πρόληψης και για αξιολόγηση στο δημόσιο παντού και για όλους.

«Ο φράχτης στον Έβρο σε δυο χρόνια θα έχει τελειώσει. Τα σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα συνεχίζονται όπως και οι έρευνες για το φυσικό μας πλούτο», συμπλήρωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει διώκτης της μεσαίας τάξης με έναν αρχηγό αδιόρθωτο

«Βλέπω τον κ. Τσίπρα να υψώνει το δάχτυλο, απέτυχε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Είπε σε όλα όχι. Ακόμα και στον αποκλεισμό του μαχαιροβγάλτη της Χρυσής Αυγής και τώρα ξέρουμε γιατί το έκανε. Κλείνει το μάτι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγκέντρωση της ΝΔ στο Θησείο.

«Στείλτε το μήνυμα στις εκλογές της Κυριακής με τη θετική σας ψήφο» ανέφερε και συνέχισε «κλείστε τους το δρόμο στην αστάθεια».

«Ο κ. Κατρούγκαλος αποκάλυψε το σχέδιο του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ακούστε το καλά. Ο κ. Κατρουγακλος βεβαίωσε ότι η κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ περιέχει νέα φοροκαταιγίδα. Αυτά που μαρτύρησε ο κ. Κατρουγκαλος είναι η πραγματική τους ατζέντα. 'Αθελα του αποκάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει διώκτης της μεσαίας τάξης με έναν αρχηγό αδιόρθωτο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει και ένας ακόμη συνυπεύθυνος σε αυτό το χάος.

«Ο κ. Ανδρουλακης. Τι θα πει να μην είναι πρωθυπουργός αυτός που ψηφίζουν οι πολίτες; Οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ σίγουρα νιώθουν οτι ζουν καλύτερα από το 2019. Δεν βλέπουν το ποτήρι άδειο και θρυμματισμένο, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ρισκάρουν όσα κατέκτησαν», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε οτι η χώρα έχει ανάγκη από σιγουριά. «Οι πολίτες συστρατεύονται στο πλατύ μέτωπο που απλώνει η ΝΔ», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης οτι το αποτέλεσμα της δικής μας κάλπης θα ταξιδέψει και στην Τουρκία.

«Πρέπει το μήνυμα της κάλπης να είναι ισχυρής και σταθερής ηγεσίας», συνέχισε.

«Αυτό είναι το διλημμα τελικά. Ποιον θέλετε για πρωθυπουργό της χώρας; Σταθερότητα ή διαρκή αβεβαιότητα; Ελαφρύνσεις ή επιστροφή στην εποχή Κατρούγκαλου με φοροεπιδρομές; Θελουμε να συνεχίσει η ΝΔ το έργο της; Προσωπικά έχω κάνει τον απολογισμό των τεσσάρων ετών. Είδα τις επιτυχίες μας και τις αδυναμίες μας. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι νιώθω και προσπαθώ. Έδωσα και τη ψυχή μου. Η ψήφος είναι επιλογή, δεν είναι υπεκφυγή, δεν αφήνει περιθώρια για πειράματα», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Να πορευτούμε ενωμένοι σε αυτό το διαρκή αγώνα για ευημερία. Μη ξεχνάτε οτι την Κυριακή το πρωί όλες οι κάλπες θα είναι άδειες. Μέχρι το βράδυ να έχουν γεμίσει με εκατομμύρια ψηφοδέλτια της ΝΔ. Ξεκινάμε από την Ακρόπολη για μια αυτοδύναμη Ελλάδα , για μια αυτοδύναμη ΝΔ. Στις 21 ψηφίζουμε, στις 22 συνεχίζουμε. Πάμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Πάμε μαζί να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του.

