Οικονομία

Goldman Sachs: H Ελλάδα στο κατώφλι της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική οικονομική ιστορία», σημειώνει ο Φίλιπο Ταντέι, κορυφαίος οικονομολόγος της Goldman Sachs. Τι αναφέρει στην ανάλυσή του.



Η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, πάνω από 12 χρόνια αφότου έχασε αυτήν τη σημαντική πιστοληπτική αξιολόγηση, σηματοδοτώντας την ανάκαμψη μιας οικονομίας που κλυδωνίστηκε στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, υπογραμμίζεται σε ανάλυση της Goldman Sachs.

«Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική οικονομική ιστορία», αναφέρει ο Φίλιπο Ταντέι, κορυφαίος οικονομολόγος της Goldman Sachs για τη Νότια Ευρώπη. «Βλέπουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται σχεδόν 3% πάνω από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη. Κοιτάζοντας μακρύτερα, το 2024 βλέπουμε ότι η διαφορά αυτή θα μειωθεί σε κάτι λιγότερο από 2%, αλλά εξακολουθεί να είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της. Επιπλέον, η Ελλάδα βλέπει τον πληθωρισμό να υποχωρεί ταχύτερα (από άλλες χώρες στην ευρωζώνη). Επομένως, σε γενικές γραμμές, είναι μια πολύ θετική εικόνα για την Ελλάδα», εξηγεί ο κ. Ταντέι.

Ο οικονομολόγος επισημαίνει πως η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ήρθε αργά και σταδιακά, υπενθυμίζοντας πως έχασε περισσότερο από το 1/3 του ΑΕΠ της μέχρι το 2013, αλλά στη συνέχεια άρχισε να ανακάμπτει σιγά-σιγά. Δεν παραλείπει να υπενθυμίσει πως η πανδημία Covid-19 έπληξε τις οικονομίες των περισσότερων χωρών, και το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα.

«Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον – και ίσως έκπληξη – είναι τι ακολούθησε μετά την πανδημία. Από το 2021, αλλά ιδίως από το 2022 και μετά, το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν ιδιαιτέρως ισχυρό» τονίζει, και ξεχωρίζει τις επενδύσεις και τον τουρισμό που έδωσαν μεγάλη ώθηση.

Ο Φίλιπο Ταντέι αναφέρει πως το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι σημαντικό για την οριστικοποίηση της εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμπληρώνοντας πως η υλοποίηση των δεσμεύσεων «θα αποτελέσει πιθανότατα το τελικό βήμα για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα προκειμένου να ανακτήσουν την επενδυτική βαθμίδα».

Ερωτηθείς γιατί είναι τόσο σημαντική η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα, ο οικονομολόγος της Goldman Sachs εξηγεί πως όταν μια χώρα δεν έχει τέτοια αξιολόγηση δεν βρίσκεται μεταξύ των επιλογών για πολλούς θεσμικούς επενδυτές. «Έτσι, αν η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, τότε οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όπως μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστές, μεταξύ άλλων επενδυτών, θα αρχίσουν πιθανότατα να επενδύουν σε ελληνικούς τίτλους για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Αυτή η αλλαγή θα συμβάλει στην παροχή φθηνότερης και σταθερής χρηματοδότησης για τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες της χώρας», καταλήγει ο κ. Ταντέι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, με πληροφορίες από Goldman Sachs

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: - Καιρός: Σάββατο με συννεφιά, βροχές και μπόρες

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο