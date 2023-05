Κόσμος

Νέα Καληδονία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ

Νέος ισχυρός σεισμός στα ανοικτά του αρχιπελάγους του Ειρηνικού Ωκεανού.



Σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 428 χιλιομέτρων ανατολικά της Νουμεά και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 30 χιλιόμετρα.

Μετασεισμός 6,5 βαθμών σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με το USGS.

Εν τω μεταξύ χθες υπήρξε μεγάλη αναστάτωση μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ στα ανοικτά του αρχιπελάγους του Ειρηνικού Ωκεανού και την προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη μετα από περίπου μια ώρα.

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης του πληθυσμού για τον κίνδυνο τσουνάμι και οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράλια, εξήγησε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο συνταγματάρχης Μαρκί Λετσιά, ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της Νέας Καληδονίας.

