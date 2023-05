Κοινωνία

Σκαραμαγκάς: Τροχαίο δυστύχημα στο Ναυτικό Οχυρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, μέσα στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού στον Σκαραμαγκά.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοινώνει ότι είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΝ:

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τις πρωινές ώρες Σαββάτου 20 Μαΐου 2023, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα εντός της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.

Είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)