Πολιτική

Εκλογές - Πόρος: Ο δήμαρχος του νησιού καλεί σε μαζική αποχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O λόγος που διαμαρτύρεται ο δήμαρχος Πόρου και οι αντιδράσεις των κομμάτων.

Μέσω ανάρτησής του, ο δήμαρχος Πόρος, Γιάννης Δημητριάδης, καλεί τους δημότες σε μαζική αποχή από τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ο δήμαρχος αντιδρά στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο όπως λέει, θα κάνει το νησί «βιομηχανική ζώνη ιχθυοτροφείων» η οποία θα διοικείται από μία πολυεθνική εταιρεία.

«Σύμφωνα με το επίσημο Κράτος, ο Πόρος δεν θα είναι πλέον ένας τουριστικός προορισμός, αλλά ένα κέντρο ιχθυοκαλλιέργειας και σταδιακά η τοπική επιχειρηματικότητα και απασχόληση θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Δεν πρόκειται για κάποιο μακρινό σενάριο, αλλά για μια εξέλιξη που αν δεν την σταματήσουμε θα ολοκληρωθεί σε ελάχιστους μήνες, όπως έγινε π.χ. στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μια εξέλιξη που όλα τα “κόμματα εξουσίας” έχουν μέσα στο πρόγραμμά τους και μόνο κάποια “μικρά κόμματα” (Μέρα25, ΚΚΕ, κόμματα οικολογίας) έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους σε αυτήν», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γ.Δημητριάδης, ο οποίος κάνει λόγο και για ελλείψεις σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς και πυροσβέστες.

Η πρόσκληση του δημάρχου προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και του ΚΚΕ.

Το μήνυμα του δημάρχου Πόρου:

Φίλες και φίλοι,

Tην Κυριακή καλούμαστε να συμμετέχουμε στις εθνικές εκλογές, από τις οποίες εξαρτώνται πολλά σοβαρά ζητήματα για τον Πόρο και για την χώρα μας. Επειδή έχω συγκεκριμένη άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε για το καλό της περιοχής μας, οφείλω να την επαναλάβω και να την αναλύσω, όπως άλλωστε έκανα και στις εθνικές εκλογές του 2019. Σε αυτές τις εκλογές. λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, εμείς οι Ποριώτες θεωρώ ότι πρέπει να ενεργήσουμε με αμιγώς ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, παραμερίζοντας τόσο τα ιδεολογικές και κομματικές προτιμήσεις μας, όσο και τα προσωπικά μικροσυμφέροντά μας.

Γιατί ειδικά σε αυτές τις εκλογές; Επειδή σήμερα βρίσκεται το πιστόλι στον κρόταφό μας και Η ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΠΑΤΗΘΕΙ! Αναφέρομαι στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο το νησί του Πόρου θα γίνει επισήμως βιομηχανική ζώνη ιχθυοτροφείων (ΠΟΑΥ) και θα διοικείται από μια πολυεθνική εταιρία. Σύμφωνα με το επίσημο Κράτος, ο Πόρος δεν θα είναι πλέον ένας τουριστικός προορισμός, αλλά ένα κέντρο ιχθυοκαλλιέργειας και σταδιακά η τοπική επιχειρηματικότητα και απασχόληση θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Δεν πρόκειται για κάποιο μακρινό σενάριο, αλλά για μια εξέλιξη που αν δεν την σταματήσουμε θα ολοκληρωθεί σε ελάχιστους μήνες, όπως έγινε π.χ. στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μια εξέλιξη που όλα τα «κόμματα εξουσίας» έχουν μέσα στο πρόγραμμά τους και μόνο κάποια «μικρά κόμματα» (Μέρα25, ΚΚΕ, κόμματα οικολογίας) έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους σε αυτήν.

Ο σχεδιασμός αυτός, ως γνωστόν, ξεκίνησε την δεκαετία του 1990 από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ) το 2011 με το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών, διατηρήθηκε από την συγκυβέρνηση Παπαδήμου (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) και την κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ), παρατάθηκε με ΠΝΠ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (κόμματα μάλιστα που πριν γίνουν κυβέρνηση είχαν ταχθεί εναντίον του σχεδιασμού και στην συνέχεια μας εξαπάτησαν) και ξανά προσφάτως παρατάθηκε 3 φορές φορές από την κυβέρνηση της ΝΔ (κόμμα που σε όλους τους τόνους έχει δεσμευτεί σήμερα στις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας ότι θα θεσμοθετήσει άμεσα τις 25 ΠΟΑΥ που προβλέπονται σε όλη την χώρα).

Με λίγα λόγια ΕΜΕΙΣ, οι οποίοι και έχουμε ψηφίσει διαχρονικά τα παραπάνω κόμματα και τα επιλέγουμε να μας διοικήσουν, είμαστε εκείνοι που έχουμε νομιμοποιήσει με την ψήφο μας τον σχεδιασμό για την βιομηχανοποίηση του Πόρου και ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι είμαστε που θα πατήσουμε ή όχι την σκανδάλη στο πιστόλι που σήμερα βρίσκεται στον κρόταφό μας.

Θεωρώ λοιπόν επιτακτικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ως κάτοικοι ενός διαχρονικά περιφρονημένου από την κεντρική εξουσία μικρού νησιού που η Πολιτεία έχει αποφασίσει να το ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ, δεν έχουμε -τουλάχιστον στην σημερινή συγκυρία- την πολυτέλεια να ψηφίζουμε με υπερκείμενα «εθνικά» κριτήρια, αλλά οφείλουμε να ενεργούμε αποκλειστικά με τοπικά κριτήρια! Πρόκειται για ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, αξιοπρέπειας και δήλωσης των προθέσεών μας για το τι θα ακολουθήσει αν τυχόν το ΠΔ για την ΠΟΑΥ του Πόρου εγκριθεί.

Ευτυχώς, δεν θα καθορίσουν οι 3.000 ψηφοφόροι του Πόρου το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, οπότε οι ψηφοφόροι αυτοί ας ενεργήσουν με μοναδικό κριτήριο την υπεράσπιση του τόπου τους και ας αποβάλουν τελείως από το μυαλό τους το αντανακλαστικό που έχουν πολλοί ότι «πρέπει να ψηφίσουμε το Α κόμμα γιατί δεν πρέπει να εκλεγεί το Β»!

Ποια ψήφος αντιστοιχεί στο κριτήριο της υπεράσπισης του Πόρου λοιπόν; Έχω πει ξανά ότι, κατά την άποψή μου, ο Πόρος χρειάζεται να εκπέμψει στην κεντρική εξουσία ένα ηχηρό και ομοιογενές μήνυμα ότι δεν πάει άλλο! Και θεωρώ ότι μόνο με την μαζική αποχή το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να είναι ομοιογενές, σαφές και επικοινωνιακά αξιοποιήσιμο. Προφανώς ένα υψηλό ποσοστό αποχής δεν θα μας σώσει, αλλά σε κανένα άλλο σενάριο, με όποια κατανομή των ποσοστών μεταξύ των κομμάτων, δεν θα υπάρχει κάποιο αξιοποιήσιμο μήνυμα από τις εκλογές. Άλλωστε, θα ακολουθήσουν και δεύτερες εκλογές και «εδώ είμαστε», έτοιμοι να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως την στάση μας αν στο μεσοδιάστημα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη σε επίπεδο προεκλογικών δεσμεύσεων των «μεγάλων κομμάτων».

Γι’ αυτό και έχω προτείνει δημόσια στους κατοίκους του νησιού να απέχουν από τις εκλογές αυτές, στηρίζοντας έτσι την στρατηγική μέσω της οποίας ο Δήμος προσπαθεί να σώσει το νησί από την βιομηχανοποίηση και να εξασφαλίσει τα βασικά αγαθά που δικαιούμαστε ως πολίτες του Ελληνικού Κράτους! Είναι σεβαστός βέβαια κάθε αντίλογος που λέει ότι «η ψήφος αποτελεί κατάκτηση που δεν πρέπει να απεμπολούμε» και για όσους τον υιοθετούν υπάρχουν τα κόμματα που έχουν εκφράσει ρητά την αντίθεσή τους στην δημιουργία ΠΟΑΥ.

Σημειώνω ότι η προεκλογική περίοδος ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα κόμμα «εξουσίας» να ανταποκριθεί στην ανοικτή πρόσκληση του Δήμου να έρθει να μας ενημερώσει για τις θέσεις του. Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από την περιοχή «στα κρυφά», κλιμάκιο ή υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν είδα καν, υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ είδα τυχαία αρκετούς, αλλά κανείς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση πλην της κας Δ. Μιχαηλίδου (η οποία για το θέμα της ΠΟΑΥ κατέθεσε την προσωπική αρνητική της γνώμη, αλλά όχι κάποια δέσμευση του κόμματός της) και κανείς δεν άρθρωσε σε καμία ομιλία ή δήλωσή του την παραμικρή δέσμευση για τα θέματα που μας καίνε, ενώ από τα «μικρά» κόμματα μόνο το Μέρα25 ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου και εξέφρασε ρητή αρνητική θέση για την ΠΟΑΥ.

Σε ό,τι αφορά τους αξιότιμους υποψήφιους βουλευτές, φαντάζομαι κανείς ψηφοφόρος δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι όσοι από αυτούς ήταν εκλεγμένοι τα προηγούμενα χρόνια δεν κατάφεραν (παρά τις όποιες προσπάθειές τους) απολύτως τίποτα για να αποτρέψουν την βιομηχανοποίηση του Πόρου. Ούτε, βέβαια, κατάφεραν να μας εξασφαλίσουν γιατρούς, εκπαιδευτικούς, πυροσβέστες και αστυνομικούς (αποκλειστικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης). Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι η ψήφος στα κόμματα και τους βουλευτές αυτούς σημαίνει ΑΠΟΔΟΧΗ των παραπάνω και ΕΝΤΟΛΗ να συνεχιστούν. ΘΑ ΤΗΝ ΔΩΣΟΥΜΕ;

Δεν δυσκολεύομαι να πω, λοιπόν, ότι όποιος τους ψηφίσει διαλέγει να μην έχουμε γιατρούς, διαλέγει να γίνουμε βιομηχανική ζώνη κ.ο.κ. Και είναι συνυπαίτιος και ο ίδιος ως ψηφοφόρος για την κατάσταση αυτή!

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν έχω ξεκάθαρη άποψη για το ποιο κόμμα θα ήταν καλύτερο για την χώρα να κερδίσει τις εκλογές και για το ποιο κόμμα εκτιμώ ότι θα τις κερδίσει. Το κόμμα αυτό λοιπόν και οι βουλευτές του (όπως και όλοι όσοι εκλεχθούν στην Α΄ Πειραιά Νήσων), θα πρέπει να καταλάβουν ότι ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΣΦΑΓΗ!

Θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ και ΟΡΓΗ!

Θα πρέπει να αρχίσουν ΝΑ ΜΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ και, εν τέλει, μετά τις εκλογές θα πρέπει ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ για να μας ΣΩΣΟΥΝ, γιατί εκείνοι θα μας εκπροσωπούν και αύριο και από αυτούς θα περιμένουμε και πάλι βοήθεια!

Και όπως έχω πει ξανά, όποιος μας σώσει θα κερδίσει την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη μας, διαφορετικά η οργή μας θα είναι μόνιμη και στο μέλλον δεν θα συζητάμε με εκλογικούς όρους, αλλά με όρους τοπικής εξέγερσης.

Γιάννης Δημητριάδης

Δήμαρχος Πόρου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με το Δημόσιο κάλεσμα του Δημάρχου Πόρου με προτροπή προς τους δημότες να απέχουν από τις εθνικές εκλογές.

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο της δημόσιας ανάρτησής του δημάρχου Πόρου με το οποίο καλεί τους δημότες να απέχουν από τις εκλογές της Κυριακής. Προφανώς, το ζήτημα της εγκατάστασης ή όχι μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο παραμένει ανοιχτό και θα το ξανασυζητήσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και στο παρελθόν, το πρόσφατο και το πιο μακρινό. Σήμερα, μία μέρα πριν τις εκλογές της Κυριακής, επιθυμούμε να σταθούμε μόνο σε δύο ζητήματα.

1. Είναι αδιανόητο να τίθενται εν αμφιβόλω συλλήβδην το πολιτικό σύστημα εν συνόλω και μάλιστα, με προτροπή έμπρακτης υποβάθμισης του κορυφαίου και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών, να συμβάλλουν με την κρίση τους και τη γνώμη τους στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Όσο κι αν κατανοούμε τη μεγάλη σημασία για την τοπική κοινωνία και για το νησί, του ζητήματος των ιχθυοκαλλιεργειών, εντούτοις, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πολιτειακά επικίνδυνη και ιστορικά αβάσιμη δυσαναλογία, ανάμεσα στο πρόβλημα και στην αντίδραση που επιλέγει ο δήμαρχος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλες και όλους τις/τους δημότες του Πόρου, να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα την Κυριακή 21 Μαΐου και να ασκήσουν το κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμά τους. Από την επομένη, για μία ακόμα φορά, είμαστε έτοιμοι/ες να συμβάλλουμε σε θετικές λύσεις υπέρ του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Και θα το κάνουμε, όπως, μόλις χθες και μάλιστα πριν την ανάρτησή του Δημάρχου, τον διαβεβαίωσαν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

2. Η επίθεση με σκωπτικό τρόπο, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και των υποψηφίων βουλευτών-βουλευτριών του κόμματός μας στην Α΄ Πειραιά και τα Νησιά ότι δήθεν «το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από την περιοχή ‘’στα κρυφά’’» και ότι, οι υποψήφιοι/ες είχαν λάβει πρόσκληση για διάλογο σχετικά με το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τέτοια πρόσκληση ουδέποτε λάβαμε, ούτε το κόμμα ούτε οι υποψήφιοι/ες. Είναι προφανές ότι η συνάντηση θα είχε πραγματοποιηθεί εάν οι υποψήφιες/οι είχαν λάβει όντως πρόσκληση

Αντίθετα, όλες και όλοι οι υποψήφιες/οι του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επισκέφθηκαν την περιοχή, περιόδευσαν τόσο στο Γαλατά και στην Τροιζηνία, όσο και στον Πόρο τόσο συλλογικά όσο και μεμονωμένα και συμμετείχαν σε δημόσιες εκδηλώσεις.

O ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι βουλευτές του και τα στελέχη του με δεδομένη την εκτίμηση στο θεσμικό ρόλο του δημάρχου αλλά και στην κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα αποδοχή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από τους δημότες του Πόρου, θα είναι παρούσες και παρόντες ώστε και τη νησιωτικότητα να περιφρουρήσουμε και τα προβλήματα του Πόρου να αντιμετωπίσουμε.

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημητριάδης έγραψε σήμερα, Σάββατο, στο Facebook:

Χαίρομαι που με αφορμή την προχθεσινή δημόσια παρέμβασή μου για τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά μετά το 2012 εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παραδέχεται την θέση του σχετικά με την σχεδιαζόμενη βιομηχανική ζώνη του Πόρου (ΠΟΑΥ), επιβεβαιώνοντας, όπως έγραψα και εγώ, ότι η θέση αυτή είναι πλέον θετική (ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΑΥ) και έχει αλλάξει απολύτως σε σχέση με το παρελθόν. Έχει αλλάξει τόσο πολύ μάλιστα, που ενώ το 2012 ζητούσε να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις μας, σήμερα αξιολογεί την αντίδρασή μου ως «δυσανάλογη σε σχέση με το πρόβλημα»…

Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο για την απογοητευτική αυτή ανακοίνωση, εκτός από το να διαψεύσω την αναληθή αναφορά ότι δήθεν δεν προσκάλεσα τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ σε ανοιχτή συζήτηση. Το έκανα! Τόσο ιδιωτικά, όσο και με δημοσίευσή μου στις 10 Απριλίου και μάλιστα έλαβα θετική απάντηση, όπως έγραψα άλλωστε στην ίδια δημοσίευση.

Καλό θα ήταν όλοι να βγάλουν τα παραταξιακά τους γυαλιά και να αποδεχτούν ότι υπάρχουν πολίτες -και Δήμαρχοι- που μπορεί να είναι ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί χωρίς να εμπλέκονται σε κομματικές σκοπιμότητες. Το ότι θεωρώ χρέος μου να ενημερώνω τους πολίτες για τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο, να λέω την γνώμη μου και να εκθέτω κάποιες αλήθειες, ούτε συνιστά επίθεση, ούτε θα έπρεπε να αποτελεί αφορμή για επιθέσεις εναντίον μου.





KKE: Η αποχή δεν είναι λύση

Η Επιτροπή Στήριξης του ΚΚΕ σε Γαλατά – Πόρο με δική της επιστολή απευθύνεται στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να ψηφίσουν μαζικά το ΚΚΕ, «τη γνήσια αντισυστημική δύναμη, τη μόνη ψήφο που μπορεί να τους τρομάξει!».

Να μην πέσουν στο «τριπάκι» να διαλέξουν ποιος επιχειρηματίας είναι καλύτερος! Όπως υπογραμμίζει, «ο λαός του Πόρου δεν πρέπει να ενστερνιστεί κανένα επιχειρηματικό σχέδιο από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους διαφόρων κλάδων που σκοπεύουν να βάλουν χέρι στην ομορφιά του νησιού και στην ισόρροπη ανάπτυξή του. Ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, επειδή ακριβώς κίνητρο “ζωής” έχει το κέρδος, σχεδιάζει άναρχα και επενδύει όπου συμφέρει οικονομικά τους επιχειρηματικούς ομίλους, δίχως να λογαριάζει επιπτώσεις στη ζωή μας, στην υγεία μας, στο περιβάλλον!».

Απαντώντας στο κάλεσμα του δημάρχου για μαζική αποχή, η Επιτροπή σημειώνει: «Πρέπει να πούμε: Ως εδώ! Η αποχή δεν είναι απάντηση στα επιχειρηματικά σχέδιά τους! (…) Αντικειμενικά όχι μόνο δεν δίνει απάντηση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις ιχθυοκαλλιέργειες, αντίθετα δηλώνει συνενοχή στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων του Τουρισμού.

Γι’ αυτό, την Κυριακή 21/5 όλοι μαζικά στις κάλπες!

Η αποχή δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει αντιλαϊκή κυβέρνηση, με όποιο σχήμα κι αν βρεθεί. Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα θέλουν τον λαό υποταγμένο στα σχέδιά τους ή – στην καλύτερη περίπτωση – αδιάφορο και “ουδέτερο” στα σχέδια αυτά.

Γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και ισόρροπη ανάπτυξη, με σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, χωρίς να διαταράσσεται το περιβάλλον. (…)

Γιατί και στον Πόρο θα μπορούσαμε να συνδυάζουμε σε χωροθετημένη περιοχή τις ιχθυοκαλλιέργειες, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αγροτική παραγωγή, η οποία έχει οδηγηθεί σε μαρασμό εξαιτίας των πολιτικών των κομμάτων που – είτε κυβέρνησαν είτε ήταν στην αντιπολίτευση – στήριξαν και στηρίζουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, δηλαδή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΜέΡΑ25. (…)

Για όλα αυτά χρειάζεται να συμβάλουμε και εμείς εδώ στον Πόρο ώστε να ανέβει το ποσοστό του ΚΚΕ! Να εκλεγεί αγωνιστής βουλευτής του ΚΚΕ στην Α’ Περιφέρεια Πειραιά και Νήσων μετά από χρόνια!

Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Να ζωντανέψουμε ξανά την ελπίδα, με δυνατό ΚΚΕ!»

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 6 μαθητές Γυμνασίου για απόπειρα ληστείας



Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)