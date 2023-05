Εκλογές - Δασκαλόπουλος: οι αλλαγές στις προεκλογικές εκστρατείες (βίντεο)

Πολιτική

Εκλογές - Δασκαλόπουλος: οι αλλαγές στις προεκλογικές εκστρατείες

Ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, μίλησε στον ΑΝΤ1, για τις διαφορές αυτής της προεκλογικής περιόδου, τα social media και τους πολιτικούς σε "ρόλο" influencer.

Με την εκλογική διαδικασία να συνεχίζεται χωρίς πολλά προβλήματα από το πρωί της Κυριακής, στον ΑΝΤ1 μίλησε ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, Βασίλης Δασκαλόπουλος.

Ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, απάντησε σχετικά με τις προεκλογικές καμπάνιες των κομμάτων.

Όπως ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Δασκαλόπουλος, "ήταν οι πλέον σύγχρονες καμπάνιες. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα καινούργια μέσα από τα social media μέχρι την τηλεόραση, αλλά για μένα αυτό που ήταν διαφορετικό από τις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες ήταν ο περιορισμός της αρνητικής ή της επιθετικής επικοινωνίας, για την συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων. Δεν σημαίνει ότι εξέλειψε αυτό, αλλά είχε περιοριστεί πολύ σε σχέση με άλλες αναμετρήσεις του παρελθόντος."

Συνεχίζοντας τόνισε ότι σε επίπεδο θέσεων και απόψεων που κατέθεσαν, "είχαμε τις ευκρινέστερες και καλύτερες τοποθετήσεις του προγραμματικού λόγου. Πήγαμε από την εποψή των συνθημάτων στην εποχή των προγραμμάτων".

Ακόμη, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που θα απευθυνθεί κάποιος τόσο στη νεολαία όσο και στους συνταξιούχους και μίλησε για την χρήση πλατφορμών όπως το TikTok, που είδαν μεγάλη άνοδο για την προσέγγιση μικρότερψν ηλικιών.

