Εκλογές – Ηράκλειο: Πήγαν να ψηφίσουν και κλειδώθηκαν μέσα στο εκλογικό κέντρο (εικόνες)

Δεν λείπουν από το πρωί τα απρόοπτα και σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Αυτό που συνέβη ωστόσο σε Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου, σίγουρα ήταν από τα πιο περίεργα!

Όπως αναφέρουν στο Cretalive ψηφοφόροι που ήταν εγγεγραμμένοι σε εκλογικά τμήματα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μπετεινάκη, μπορεί να μπήκαν χωρίς πρόβλημα και να άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, ωστόσο η αποχώρησή τους αποδείχθηκε επεισοδιακή.

Η εξωτερική πόρτα του σχολείου για κάποιο λόγο όχι μόνο έκλεισε, αλλά κλείδωσε κι όλας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν όσοι είχαν ψηφίσει, και φυσικά δεν ήταν δυνατό να εισέλθουν όσοι έφτασαν για να ψηφίσουν!

Για αρκετή ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα κάγκελα, προκειμένου να αποχωρήσουν καθώς είχαν υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν να περιμένουν.

