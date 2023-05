Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ενταφίασε την απλή αναλογική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ η δήλωση του ο γραμματέα του ΜέΡΑ25 μετά τα αποτελέσματα των εκλογών και τη νίκη της ΝΔ.



Εξαπολύοντας «πυρά» στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του πριν τις εκλογές ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε τα αποτελέσματα των εκλογών και την νίκη της ΝΔ με μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο λαός μίλησε. Το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για την Ρήξη δώσαμε τον αγώνα που έπρεπε να δώσουμε, υπέρ της νεολαίας, υπέρ των πολλών, υπέρ των αρχών του ανθρωπισμού και του ορθολογισμού» είπε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε:

«Απόψε η Ερντογανοποίηση, εξορμπανισμός της χώρας ολοκληρώθηκε. Η Μητσοτάκης ΑΕ νίκησε κατά κράτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που ενταφίασε την απλή αναλογική μη αποδεχόμενοι την πρότασή μας εδώ και δυο χρόνια για μια σύγκληση προεκλογική σε ένα κοινό μέτωπο ρήξης με αποτέλεσμα να αναδειχθεί αυτό το απίστευτο τσουνάμι, το μέτωπο της συντήρησης».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν πράγματα στον κόσμο – πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν – που για να γίνουν χρειαζόταν η ρήξη την οποία η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποίησε», σημείωσε ακόμα ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25.

«Η δική μας ήττα απόψε θα μπει στο μικροσκόπιο της αυστηρής αυτοκριτικής μας γιατί προέχει στις επόμενες τρεις εβδομάδες το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη να τιμήσει τους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμάς που προσήλθαν στις κάλπες έστω και πιο λίγοι από ότι περιμέναμε με χαμόγελο στα πρόσωπα, με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μας, το συνεκτικό κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε πρέπει να παραδεχθείτε ότι είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον και χρήσιμο πρόγραμμα, μια συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό το πρόγραμμα θα ξανακατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες με την αυτοκριτική που θα κάνουμε και φαντάζομαι και με πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω που δεν μας ψήφισε και που σήμερα γνωρίζει ότι οι ολιγάρχες ανοίγουν σαμπάνιες γιατί ελπίζουν ότι δεν θα είμαστε ξανά στη Βουλή να τους ονοματίζουμε και να περιγράφουμε τα εγκλήματά τους. Θεωρώ ότι η επόμενη κάλπη θα είναι πολύ διαφορετική, ελπίζω να είναι διαφορετική, έχουμε ιερή υποχρέωση όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι να βάλουμε φρένο στον εξορμπανισμό, την ερντογανοποίηση αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ», τόνισε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Σε ερώτηση για το αν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα για τις δεύτερες εκλογές ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Σε καμία περίπτωση. Ξέρετε πολύ καλά εντός των εκλογών δεν υπάρχουν δυνατότητες για μια προγραμματική συμφωνία, εμείς απορρίψαμε εξαρχής τις συγκυριακές».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Αποτελέσματα live: Έδρες και σταυροί σε διαδραστικό χάρτη

Τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα (εικόνες)

Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό