Εκλογές - Κατρούγκαλος: Τον "σταύρωσαν"... παρά την απόσυρση

Τι έδειξε η καταμέτρηση των σταυρών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητα του, μετά απο τον σάλο για τις δηλώσεις του.

Χιλιάδες σταυρούς από ανθυποψηφίους του στον ΣΥΡΙΖΑ «έκλεψε» ο Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς όπως προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών και την καταμέτρηση της σταυροδοσίας, βρέθηκε τετραψήφιος αριθμός ψηφοδελτίων που ήταν «σταυρωμένα» υπέρ του Γιώργου Κατρούγκαλου.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ίδιος ο Γιώργος Κατρούγκαλος καλούσαν τις προηγούμενες ημέρες να μην στηρίξουν τον πρώην υπουργό, με καταμετρημένους τους σταυρούς στο 63,80% των τμημάτων της εκλογικής Περιφέρειας Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, ήτοι σε 624 από συνολικά 978 εκλογικά τμήματα, σε σύνολο 62.955 ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κατρούγκαλος είχε συγκεντρώσει 2.153 σταυρούς.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κατρούγκαλου περί αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, προκάλεσαν πολιτική θύελλα με την ΝΔ να καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ για κρυφή ατζέντα υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης.

Ο κ. Κατρούγκαλος επιχείρησε να ανασκευάσει τις δηλώσεις του ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα ψηφοδέλτια, κάτι ωστόσο που δεν ήταν τυπικά δυνατόν, καθώς οι συνδυασμοί είχαν ανακηρυχθεί από τον Άρειο Πάγο και τα ψηφοδέλτια είχαν τυπωθεί.

