Εκλογές 2023: Ποιοι εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας

Επτά βουλευτές εκλέγει η ΝΔ, έναντι τεσσάρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αναλυτικά όλες οι έδρες των κομμάτων και ποιοι τις καταλαμβάνουν.

Ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με διπλάσιο ποσοστό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και διαφορά που υπερβαίνει τις 20 μονάδες ανέδειξαν οι ψήφοι των πολιτών στις 21 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τα exit poll.

Επτά βουλευτές εκλέγονται με τη ΝΔ από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Πρόκειται για τους: Ειρήνη Αγαπηδάκη, Θεόδωρο Σκυλακάκη, Χρήστο Στυλιανίδη, Ιωάννα Λυτρίβη, Γεώργιο Σταμάτς, Μαρία - Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Μαρία Πολύζου.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται τέσσερις: οι Όθωνας Ηλιόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Ευάγγελος Αποστολάκης και Πόπη Τσαπανίδου.

Δύο βουλευτές εκλέγονται με το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Δουδώνη και τον Δημήτρη Μάντζο.

Από το ΚΚΕ εκλέγεται ο Θανάσης Παφίλης. Από την Ελληνική Λύση ο Παύλος Σαράκης.

