Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάντα μέσα στην πρώτη δεκάδα οι Έλληνες πρωταθλητές. Σε ποια θέση στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκονται.

O Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε κι αυτή την εβδομάδα στην 5η θέση του κόσμου στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας τένις (ATP), με 4.775 βαθμούς. Στην κορυφή της λίστας επέστρεψε ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ ο θριαμβευτής του τουρνουά της Ρώμης, Ντανίλ Μεντβέντεφ, σκαρφάλωσε στο Νο 2, με αποτέλεσμα να υποσκελίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς (στο Νο 3) ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων του.

Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 6.815 βαθμοί Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6.330 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.955 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.915 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.775 Χόλγκερ Ρούνε (Νορβηγία) 4.375 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.270 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.435 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.390 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.065

Η Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 8 του κόσμου

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ, ενώ ακολουθεί η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία, με την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα να είναι πάντα στην τρίτη θέση.

Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.940 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.541 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.205 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.090 Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 5.025 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.305 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.541 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.391 Ντάρια Καζάτκινα (Λευκορωσία) 3.275 Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 3.162