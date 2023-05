Πολιτική

Εκλογές – Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Θα σας επιστρέψω τη διερευνητική εντολή το απόγευμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέλαβε τη διερευνητική εντολή ο Πρωθυπουργός, φέρνοντας "πιο κοντά" το δεύτερο γύρο των εκλογών.

Στις 12:30 αφίχθη στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να παραλάβει τη διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τόσο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και με του ΠΑΣΟΚ, ενημέρωνοντάς τους ότι, παρέλαβε την διερευνητική εντολή την οποία προτίθεται και να επιστρέψει το απόγευμα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σκοπό τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου εκλογών στις 25 Ιουνίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει τη διερευνητική εντολή.

«Θεωρώ χρέος μου να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το εμπόδιο της απλής αναλογικής και προτίθεμαι να σας επιστρέψω την διερευνητική εντολή το απόγευμα, ώστε να κάνουμε εκλογές, ενδεχομένως και στις 25 Ιουνίου», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την οποία και παρέλαβε την πρώτη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις χθεσινές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ότι η χώρα χρειάζεται όσο το δυνατόν συντομότερα ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας και επέμενε ότι «το καλύτερο για τη χώρα είναι να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα, πως θα αυξήσουμε τους μισθούς και πως θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, αλλά και να μιλήσουμε για τις προκλήσεις και τα θέματα που αφορούν στη νέα γενιά».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα προωθητικό βήμα ωριμότητας ενώ επανέλαβε πως από το αποτέλεσμα της κάλπης είναι σαφές ότι δεν προκύπτει προϋπόθεση για τον σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε υποδεχόμενη τον Κυρ. Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο ότι πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής της παρέδωσε τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα και ότι κάλεσε τον πρωθυπουργό για να του παραδώσει την πρώτη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Προηγουμένως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε παραλάβει από τον πρόεδρος της Βουλής, τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είχε παραδώσει στον Κωνσταντίνο Τασούλα η υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών, Καλλιόπη Σπανού.

Ο πρωθυπουργός έχει από χθες ξεκαθαρίσει ότι θα αναζητήσει την αυτοδυναμία στον δεύτερο γύρο των εκλογών, μέσω των δηλώσεών του που ακολούθησαν της θριαμβευτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας με πάνω από 40%, στον πρώτο γύρο.

Ολόκληρος ο διάλογος της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, προ ολίγου ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας, μου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Κατόπιν αυτού σας κάλεσα, ως αρχηγό του κόμματος που πλειοψήφησε σχετικά, για να σας παράσχω τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι οι χθεσινές εκλογές ήταν ένα προωθητικό βήμα ωριμότητας για τη δημοκρατία μας. Συγκρατώ ως πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι αυξήθηκε η συμμετοχή σε σχέση με τις εκλογές του 2019, το γεγονός ότι, παρά τους περιορισμούς, για πρώτη φορά ψήφισαν συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και βέβαια πιστεύω ότι το μήνυμα της κάλπης ήταν με τη σειρά του απολύτως σαφές.

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι, αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία θα ξεπερνούσε τις 170 έδρες. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να συμβάλω κι εγώ ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το εμπόδιο, όπως απεδείχθη τελικά στην πράξη, της απλής αναλογικής.

Γι’ αυτό και προτίθεμαι να σας επιστρέψω τη διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου ότι είναι αδύνατη η συγκρότηση κυβέρνησης, το συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως και στις 25 Ιουνίου, αν καταφέρουμε να συντμήσουμε τις συνταγματικά προβλεπόμενες προθεσμίες.

Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας και όσο πιο γρήγορα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα.

Εύχομαι και ελπίζω σε αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδο να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, για το πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς, πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, πώς θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος. Να μιλήσουμε περισσότερο για μεγάλες προκλήσεις οι οποίες πρακτικά απείχαν τελείως από τον πολιτικό διάλογο των προηγούμενων εκλογών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι είναι ζητήματα τα οποία ακουμπούν πρωτίστως τη νέα γενιά. Προσβλέπω σε μία ουσιαστική και γόνιμη προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός τελικά να αποφασίσει με τι είδους κυβέρνηση θέλει να πορευθεί την επόμενη τετραετία.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Σύνταγμα είναι σαφές και οι συνθήκες ως τώρα, η προεκλογική περίοδος και η διενέργεια των εκλογών, κατέδειξαν ότι όλοι σεβόμαστε τους κανόνες. Είμαι βέβαιη ότι όλοι θα συμβάλουν, ο καθένας από την πλευρά του, με την τήρηση φυσικά των προβλεπόμενων διαδικασιών, να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατόν στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών

Εκλογές 2023 - Αττική: Ποιοι εκλέγονται σε Αθήνα και Πειραιά

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)