ΑΠΘ: διακρίσεις φοιτητών σε διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό

Ακόμη μία διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό για Έλληνες φοιτητές, αυτή τη φορά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης.

Την τρίτη θέση μεταξύ των 20 ομάδων που συμμετείχαν στον Διεθνή Φοιτητικό Μαθηματικό Διαγωνισμό SEEMOUS 2023 (South Eastern Mathematical Olympiad for University Students), κατέλαβε η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας έλαβαν τις εξής ατομικές διακρίσεις:

Χρυσό μετάλλιο – Δημοσθένης Παυλίδης (2ο έτος, Τμήμα Φυσικής) και 7ος στη συνολική κατάταξη

Αργυρό μετάλλιο – Ιωάννης Ιακωβάκης (2ο έτος, Τμήμα Μαθηματικών), Κωνσταντίνος Φωτιάδης (1ο έτος, Τμήμα Μαθηματικών), Ιωάννης Δημουλιός (2ο έτος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Χάλκινο μετάλλιο – Πλάτων Σταμπουλίδης (2ο έτος, Τμήμα Μαθηματικών)

Αρχηγός της αποστολής ήταν ο πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών Δημήτριος Τσιντσιλίδας, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος για τον Διαγωνισμό SEEMOUS ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης.

Ο Διαγωνισμός SEEMOUS διοργανώθηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Mathematical Society of South Eastern Europe, MASSEE). Στον φετινό Διαγωνισμό συμμετείχαν 83 φοιτητές/τριες, προερχόμενοι/ες από έξι χώρες.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει τους/τις καλύτερους/ες φοιτητές/τριες στα Μαθηματικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο φετινός διαγωνισμός SEEMOUS ήταν ο 17ος και πραγματοποιήθηκε στην πόλη Struga της Βόρειας Μακεδονίας.

