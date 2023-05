Τοπικά Νέα

Κακοποίηση ζώων - Ηλεία: Φόλες σκότωσαν 15 σκυλιά

Ασυνείδητος πετάει φόλες στον δρόμο και σκοτώνει σκυλιά.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η απίστευτη κτηνωδία στον Τραγανό Ηλείας, με θύματα σκυλιά.

Ασυνείδητος πετάει φόλες στους δρόμους με αποτέλεσμα 15 αδέσποτα σκυλιά να βρεθούν νεκρά σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι, που ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα, ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Ο άγνωστος εκτιμάται από τις Αρχές ότι έδρασε από τις 19 Μαΐου 2023 έως τις 23 Μαΐου 2023 και σε ώρες που δεν θα γινόταν αντιληπτός. Κατά τις τέσσερις αυτές ημέρες τριγυρνούσε στην περιοχή και έριχνε δηλητηριασμένη τροφή για να την φάνε τα αδέσποτα σκυλιά.

Την έρευνα για τον ταυτοποίηση του δράση, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος αγνώστου για παράβαση του νόμου περί προστασίας ζώων συντροφιάς.

