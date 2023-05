Πολιτική

Εκλογές 2023: Τι ισχύει για τους ετεροδημότες στον β΄γύρο

Διευκρινήσεις του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των ετεροδημοτών στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών διαψεύδουν φήμη που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πλατφόρμα ετεροδημοτών είναι ανοιχτή έως 31 Μαΐου για συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.

«Η φήμη αυτή είναι ψευδής και ανυπόστατη, τονίζουν και εξηγούν ότι λαμβάνοντας υπόψη το υποθετικό σενάριο ότι οι προσεχείς εκλογές θα καθοριστούν την 25η Ιουνίου, αυτές θα πραγματοποιηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ίσχυσαν και στις εκλογές της 21ης Μαΐου χωρίς καμία απολύτως μεταβολή. (Α' αναθεώρηση 2023).

Πρέπει να γίνει σαφές ότι όποιος υποβάλει αίτηση ετεροδημότη σήμερα, δεν θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει ως ετεροδημότης σε καμία περίπτωση στις προσεχείς εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν», επισημαίνουν.

