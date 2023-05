Πολιτική

Εκλογές 2023 - Ξυδάκης: ψηφοφόροι της ΝΔ έχουν ομίχλη στα μυαλά και σύνδρομο της Στοκχόλμης

Αίσθηση και αντιδράσεις και από την Νέα Δημοκρατία προκαλούν οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για τις εκλογές του Μαΐου.

Στην γραμμή του Αλέξη Τσίπρα για τα αίτια και τις ευθύνες της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε ο πρώην βουλευτής του κομματος, Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος αναφερόμενος στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, καταλόγισε σε ένα μέρος του πληθυσμού «ομίχλη στα μυαλά» και «σύνδρομο της Στοκχόλμης».

«Ίσως σε ένα μέρος του πληθυσμού, μέσα στη συσκότιση, την παραπληροφόρηση και την ομίχλη στα μυαλά, υπάρχει ένα σύνδρομο "είμαστε θυρωροί της νύχτας", ένα "σύνδρομο της Στοκχόλμης"» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ξυδάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη του.

Από τα βέλη του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν γλίτωσαν ούτε οι νέοι, οι οποίοι στις εκλογές της 21ης Μαΐου επέλεξαν στην πλειονότητά τους, Νέα Δημοκρατία, στους οποίους ο Νίκος Ξυδάκης είπε ότι «είτε δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι, είτε δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τους».

Πάλι οι ψηφοφόροι τους φταίνε. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να είναι άχρηστοι οι ίδιοι..#συριζα_σε_απογνωση #Συριζα_τελος #εκλογες2023pic.twitter.com/nCV7aJcYxO — Φαρίλαος Χλωράκης (@kentrikosxaf) May 24, 2023

Έντονη αντίδραση της ΝΔ

Σε δήλωση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλου Μαρινάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Μέχρι την 21η Μαΐου, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι οι νέοι θα έριχναν τον Μητσοτάκη. Τώρα που και οι νέοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, κατά τον κύριο Ξυδάκη είτε πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, είτε δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Οι μόνοι που δεν έχουν καταλάβει τι ψήφισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Και, όσο συνεχίζουν να προσβάλλουν τους πολίτες, τόσο το 20% θα μοιάζει σύντομα με άπιαστο όνειρο.

Τους αφήνουμε στη μιζέρια και στο μίσος τους προς ό,τι δεν συμφωνεί με τις ιδεοληψίες τους. Συνεχίζουμε ενωμένοι, σταθερά, τολμηρά, μπροστά, δίπλα σε κάθε πολίτη, για να φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που θέλουμε, την Ελλάδα που αξίζει σε όλους».





