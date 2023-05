Life

#ΑΝΤ1 FLASHBACK με την Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη: οι πρώτοι καλεσμένοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρεμιέρα κάνει η νέα εκπομπή, που θα μας ταξιδέψει στον τηλεοπτικό χρόνο και θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Από το Σάββατο 27 Μαΐου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00 το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV το «ANT1 FLASHBACK» θα τα έχει όλα! Χιούμορ, αναμνήσεις, αστείες και συγκινητικές στιγμές, εκπλήξεις και αποκαλύψεις. Κάθε εκπομπή θα είναι θεματική και θα αποτελείται από τα πιο αγαπημένα, αξέχαστα, και πολυσυζητημένα πρόσωπα αλλά και στιγμιότυπα του ΑΝΤ1, ενώ με άκρως χιουμοριστική διάθεση η Μαρία και ο Νικόλας, μέσα από μοναδικά σκετσάκια, θα «παίρνουν μέρος» σε σειρές που όλοι αγαπήσαμε κάνοντας και αυτοί το δικό τους FLASHBACK στον ΑΝΤ1.

Στο πρώτο επεισόδιο, το Σάββατο 27 Μαΐου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Τέρενς Κουίκ, οι οποίοι αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα φώτα και τις κάμερες αλλά και αστείες και αμήχανες στιγμές που έχουν ζήσει.

Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λέει ο Γιώργος Παπαδάκης για το πώς ξεκίνησε το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ» στον ΑΝΤ1, αλλά και για όσα πλέον σημαίνει αυτή η εκπομπή για τον ίδιο:

Δείτε ένα απόσπασμα με τον Τέρενς Κουίκ να αποκαλύπτει στο ΑΝΤ1 FLASHBACK ένα αστείο περιστατικό από το δελτίο ειδήσεων με τη Νανά Παλαιτσάκη, αλλά και αν τελικά του λείπει ο ΑΝΤ1:

Το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ… ΑΝΤ1!

Στο πρώτο επεισόδιο του «ΑΝΤ1 FLASHBACK» θα θυμηθούμε όλα όσα είδαμε για πρώτη φορά στην ιδιωτική τηλεόραση μέσα από τον ΑΝΤ1, καθώς και διάσημα πρόσωπα που έκαναν το ντεμπούτο τους μέσα από τις σειρές και τις εκπομπές του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων μιλούν και κάνουν FLASHBACK στον ΑΝΤ1 οι Τέρενς Κουίκ, Γιώργος Παπαδάκης, Μανούσος Μανουσάκης, Χάρης Ρώμας, Απόστολος Γκλέτσος, Ανδρέας Μικρούτσικος, Βίκυ Χατζηβασιλείου.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ

ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Τις περισσότερες φορές βλέποντας μια σειρά ταυτιζόμαστε με εκείνους που υποδύονται τους καλούς, τους δίκαιους και τους αδιάφθορους ήρωες. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι που το κοινό λατρεύει να μισεί για τα σχέδια που καταστρώνουν και τα δεινά που προκαλούν στους αγαπημένους μας πρωταγωνιστές. Μεταξύ άλλων μιλούν για τους «κακούς» των σειρών οι Μάνος Βακούσης, Γιάννης Αϊβάζης, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Πιτταράς, Άννα Αδριανού, Σοφία Παυλίδου, Γιώργος Κρικοριάν, Παναγιώτης Ραφαηλίδης.





«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Έρχεται το Σάββατο 27 Μαΐου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

#Ant1Flashback

#MakedoniaTV

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου