Life

Telly Awards - Promax Europe Awards: ΑΝΤ1 και ANT1+ “σάρωσαν” τα βραβεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κορυφή των διεθνών βραβείων Telly Awards & Promax Europe Awards βρέθηκαν ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ με 7 σημαντικές διακρίσεις.

Ο ANT1 και το ΑΝΤ1+ απέσπασαν 7 σημαντικές διακρίσεις στους κορυφαίους διαγωνισμούς Promax Europe Awards 2023 και 44TH Telly Awards που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 22 Μαΐου και την Τρίτη 23 Μαΐου αντίστοιχα, για τη διαφημιστική καμπάνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τίτλο «Περιμένετε Μουντιάλ;»

Οι μεγάλες επιτυχίες του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο της δουλειάς και της δημιουργικότητας των ομάδων του. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία και αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα τόσο για τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, όσο και για την ελληνική τηλεοπτική βιομηχανία γενικότερα, καθώς οι υποψηφιότητες του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ υπερίσχυσαν έναντι κορυφαίων οργανισμών στον χώρο των media, όπως το AMC Networks International Central & Northern Europe, Paramount Creative EMEAA, VIAPLAY Creative, ARTE, TelevisaUnivision, αλλά και κορυφαίων εταιρειών παραγωγής όπως η Dace & Mohr, DLP Media Group, Clear Motion Films κ.ά.

Ο Μarketing Director ΑΝΤ1 TV, Γιάννης Δριμυλής, δήλωσε: Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι, που για ακόμα μία φορά, η δουλειά μας ξεχώρισε ανάμεσα σε σημαντικά έργα κορυφαίων τηλεοπτικών οργανισμών και εταιρειών παραγωγής περιεχομένου, φέρνοντας τον ΑΝΤ1 ξανά, στην κορυφή. Για πρώτη φορά μία διαφημιστική ταινία του ΑΝΤ1 αποσπά 7 διεθνείς διακρίσεις καλύπτοντας σχεδόν όλες τις τεχνικές κατηγορίες μαζί με εκείνες που επιβραβεύουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες marketing του ΑΝΤ1 και του ANT1+, τη διαφημιστική εταιρεία Frank&Fame για την επιμέλεια του concept, την εταιρεία παραγωγής Open Borders που επιμελήθηκε την παραγωγή, όπως επίσης και τη διοίκηση του ΑΝΤ1 για την εμπιστοσύνη και την αμέριστη υποστήριξή τους στη δουλειά μας. Προχωράμε δυνατά για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες σε κάθε επίπεδο!

Αναλυτικά οι διακρίσεις του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+:

PROMAX EUROPE AWARDS 2023

SILVER AWARD στην κατηγορία OMG!

Καμπάνιες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να σοκάρουν το κοινό για να τραβήξουν τη μέγιστη προσοχή-

44TH TELLY AWARDS

GOLD AWARD / Best Sports Promo

Best Sports Promo SILVER AWARD / Best Media Promotion

Best Media Promotion SILVER AWARD / Best Use of Music

Best Use of Music SILVER AWARD / Best Directing

Best Directing SILVER AWARD / Best Use of Comedy

Best Use of Comedy SILVER AWARD / Best Social Impact

Ο ΑΝΤ1 είναι ο μόνος ελληνικός τηλεοπτικός οργανισμός που έχει κατακτήσει 3 Promax Global Excellence Awards και 2 Promax Europe Awards, ενώ στον διεθνή διαγωνισμό Telly Awards έχει αποσπάσει περισσότερες από 40 διακρίσεις.

Δείτε την καμπάνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τίτλο «Περιμένετε Μουντιάλ;»

Συντελεστές:

ANT1

Γιάννης Δριμυλής, Marketing Director

Αλίκη Ρούλια, Marketing Supervisor

ΑΝΤ1+

Γιώργος Μπακαλάκος, Marketing Director

Frank & Fame

Γιάννης Βασιλόπουλος, Creative Director

Ισμήνη Κάκουρα, Assosiate Creative Director

Μαγδαληνή Στεφανάτου, Senior Art Director

Ιωάννα Χαμοπούλου, Senior Account Supervisor

Λαμπρινή Χαρματζή, Account Manager

OPEN BORDERS

Αλέξανδρος Τιλιόπουλος, Executive Producer

Ναθαναήλ Ναθαναήλογλου, Director of Photography

Μίλτος Πιλαλιτός, Director

TELLY AWARDS

Τα Telly Awards, ιδρύθηκαν το 1979 και λαμβάνουν περισσότερες από 12.000 συμμετοχές παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες κρίνονται από το The Telly Awards Judging Council που αποτελείται από 200 κορυφαίους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών γραφείων, εταιρειών παραγωγής και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων. Οι συνεργάτες των Telly Awards είναι μεταξύ άλλων το ΝΑΒ, το SeriesFest, το Stash Media και το Production Hub.

PROMAX EUROPE AWARDS

Στο πλαίσιο των PromaxBDA Europe Awards υποβάλλονται κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετοχές προς βράβευση από κορυφαίες εταιρείες ΜΜΕ, υπηρεσιών marketing, ερευνών αγοράς, στρατηγικής, δημιουργικών υπηρεσιών και παροχής τεχνολογίας, ενώ τα μέλη ξεπερνούν τις 40.000 σε περισσότερες από 65 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Μηχανή τράκαρε με 7 αυτοκίνητα (εικόνες)

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)