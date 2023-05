Κόσμος

Γερμανία - Σολτς: άνδρας υπό την επήρεια ναρκωτικών έσπασε την ασφάλειά του και τον αγκάλιασε

Μεγάλους προβληματισμούς, φέρνει για την ασφάλεια του Γερμανού Καγκελάριου, το περιστατικό με τον άνδρα που αγκάλιασε τον Όλαφ Σολτς.

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του καγκελάριου προκαλεί το περιστατικό με άνδρα που κατάφερε προχθές να παρεισφρήσει στην αυτοκινητοπομπή του Όλαφ Σολτς στη Φρανκφούρτη, αλλά και τελικά να τον πλησιάσει, να τον χαιρετίσει και να τον αγκαλιάσει, χωρίς οι σωματοφύλακές του αρχικά να αντιδράσουν καν.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), η οποία ήταν αρμόδια για την ασφάλεια του καγκελάριου από κοινού με την κρατιδιακή αστυνομία της Έσσης, ανακοίνωσε σήμερα «ενδελεχή έρευνα» για την παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας του Όλαφ Σολτς. «Το απόγευμα της 24ης Μαΐου, πριν από την αναχώρηση του καγκελαρίου, σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης», δήλωσε εκπρόσωπος της ΒΚΑ στο δίκτυο RND και αναφέρθηκε σε 48χρονο άνδρα ο οποίος κατάφερε να βρεθεί στην αυτοκινητοπομπή του καγκελάριου. Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας οδηγούσε μαύρο Audi A5 με πινακίδες Έσσης, ενώ το κονβόι αποτελείτο από σκουρόχρωμα Audi A8 με πινακίδες Βερολίνου, ωστόσο ουδείς τον αντιλήφθηκε. Οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα μαζί με τα επίσημα κρατικά αυτοκίνητα επί 20 χιλιόμετρα και κατάφερε να περάσει μαζί τους την μπάρα ασφαλείας προς την πίστα του αεροδρομίου.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν ερωτηματικά» σε σχέση με το περιστατικό, τα οποία θα ερευνηθούν προσεκτικά. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Σάσα Λάουρεντς χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το κενό ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και τόνισε ότι το ζήτημα «λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπ'όψιν».

Σε ρεπορτάζ της η BILD αναφέρει ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος αργότερα, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

