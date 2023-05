Πολιτική

Στεφανής για Ένοπλες Δυνάμεις: Αποφασιστική αντίδραση σε κάθε πρόκληση

Το μήνυμα του νέου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που έχει μακρά θητεία στο στράτευμα. Τι αναφέρει ο τέως ΥΕΘΑ, λίγες ώρες μετά από την παράδοση του χαρτοφυλακίου του.

«Η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν μας επιτρέπει εφησυχασμό, αντιθέτως απαιτεί ετοιμότητα και διαρκή εγρήγορση» επισημαίνει ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, στην ημερήσια διαταγή του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, καθιστώντας σαφές ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις περιφρουρούν την ασφάλεια και την άμυνα της πατρίδας και ως θεσμικός εγγυητής αντιμετωπίζουν με σύνεση, ψυχραιμία, αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα κάθε πρόκληση».

Παράλληλα προσθέτει, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «αποτελούν αδιαμφισβήτητο πυλώνα σταθερότητας, αποτροπής, ευημερίας και προόδου».

Ο κ. Στεφανής επαναλαμβάνει ότι «ως χώρα υπερασπιζόμαστε διαχρονικά τη διεθνή νομιμότητα και υπηρετούμε ενεργά τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τη δημιουργία πλέγματος συμμαχιών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για επαύξηση της εθνικής ισχύος».

Περαιτέρω εξαίρει τις Ένοπλες Δυνάμεις για την «πολυεπίπεδη προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο», διαβεβαιώνοντας ότι «θα συνεχίσουν να δίνουν πάντα δυναμικό παρόν σε κάθε κρίσιμο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τομέα», ενώ συγχαίρει τα στελέχη για την «άριστη εκτέλεση της αποστολής» τους και προτρέπει «να μείνετε προσηλωμένοι στο καθήκον με τον ίδιο ζήλο, πάθος όραμα αισιοδοξία πίστη και επαγγελματισμό που σας διακρίνει».

Τέλος, δηλώνει ότι «αποτελεί ύψιστη και εξαιρετική τιμή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις η επιλογή μου και υπόσχομαι ότι θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των καθηκόντων και της αποστολής μου με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης και του χρέους προς την πατρίδα».

Παναγιωτόπουλος: Είμαι κι εγώ στρατιώτης της Ελλάδος

«Είχα δηλώσει πριν από τέσσερα χρόνια που ανέλαβα Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ότι είμαι κι εγώ στρατιώτης της Ελλάδος. Έτσι λειτούργησα, έτσι αισθάνθηκα και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ορατά και αποτυπώθηκαν άλλωστε και προσωπικά, αλλά ασφαλώς και συλλογικά στις πρόσφατες εκλογές όταν η κοινωνία εκτίμησε τη μεγάλη προσπάθεια για την ισχυροποίηση της χώρας.

Αν έμαθα κάτι αυτά τα χρόνια, εκτός από το να φοράω με υπερηφάνεια τη σημαία στο πέτο μου ήταν να κάνω το καθήκον μου. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Πατρίδας».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο απελθών υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, χθες αργά το βράδυ, λίγες ώρες μετά την παράδοση των καθηκόντων του στον υπηρεσιακό υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή.

Είχα δηλώσει πριν από τέσσερα χρόνια που ανέλαβα Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι είμαι κι εγώ στρατιώτης της Ελλάδος.

