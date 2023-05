Πολιτική

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Παύλου Μελά για το πώς ανακαλύφθηκε ο σάκος, γλιτώνοντας την δικαστική αντιπρόσωπο από σκληρές συνέπειες.

Μία εβδομάδα μετά την «εξαφάνιση» του, βρέθηκε ο σάκος με τα ψηφοδέλτια που είχε ξεχάσει στο εκλογικό τμήμα, η δικαστική αντιπρόσωπος, στην Πολίχνη.

Η δικαστική αντιπρόσωπος ήταν τυχερή, καθώς ο Δήμος Παύλου Μελά που έχει αναπτύξει σημαντικά την ανακύκλωση στα σχολεία, διαθέτει press container, όπου συλλέγονται ποσότητες καθαρού χαρτιού, που ανά λίγες ημέρες συμπιέζονται για να μεταφερθούν εν συνεχεία για ανακύκλωση.

Εκεί είχε καταλήξει ο σάκος με τα ψηφοδέλτια, που είχε ξεχαστεί στο εκλογικό τμήμα, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, Σάκης Λαζαρίδης, λέγοντας πως ήταν εμφανές και λόγω χρώματος ότι ήταν διαφορετικός ο σάκος από τις άλλες, κυρίως μαύρες σακούλες που ήταν στο κοντέινερ και έτσι ήταν πιο εύκολο εύκολο τον εντοπισμό του.

Την Παρασκευή 26 Μαΐου, ο επόπτης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παρέδωσε τον σάκο με τα καταμετρημένα ψηφοδέλτια στην δικαστική αντιπρόσωπο, σε βάρος της οποίας είχε κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανή παράβαση καθήκοντος και παρακώλυση της εκλογικής διαδικασίας.

«Η δικαστική αντιπρόσωπος παρέλαβε τον σάκο, τον παρέδωσε και πλέον δεν θα υποστεί μεγάλες κυρώσεις», είπε ο κ. Λαζαρίδης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής

Χαλάνδρι: Απόδραση κρατούμενου από το Αστυνομικό Τμήμα

Παράσυρση πεζού: Δύο νεκροί μέσα σε δύο ώρες