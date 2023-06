Ουκρανία - Κίεβο: νεκρά παιδιά από ρωσική επιδρομή (εικόνες)

Ολονύχτια επίθεση εξαπέλυσαν δυνάμεις της Ρωσίας κατά περιοχής του Κιέβου.

Νέα ρωσική νυχτερινή αεροπορική επιδρομή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις σε ανατολικό προάστιο του Κιέβου, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο και οι στρατιωτικές αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) τέσσερις τραυματίστηκαν στη συνοικία Ντεσνιάνσκι», γνωστοποίησε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω Telegram.

«Ανάμεσα στους τρεις νεκρούς στη συνοικία Ντεσνιάνσκι είναι δυο παιδιά (ηλικίας 5-6 και 12-13 ετών)», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Κλίτσκο επιβεβαίωσε τον απολογισμό, επίσης μέσω Telegram: «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα σωστικά συνεργεία, βρέθηκαν τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τέσσερις τραυματίες» σε αυτόν το τομέα του Κιέβου, ανέφερε.

