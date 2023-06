Πολιτική

Εκλογές: Οικονόμου, Τζανακόπουλος, Αμπατιέλος για τους φόρους και την Οικονομία (βίντεο)

Σύγκρουση στον “αέρα” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 για τις δηλώσεις στελεχών και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, ενόψει της νέας κάλπης.

Πρώτη ημέρα του εκλογικού μήνα και τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, όλοι τους με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Το πρωί της Πέμπτης, καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μίλησαν για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, τις καταγγελίες για fake news και το αλαλούμ που προκαλούν δηλώσεις στελεχών για τους φόρους και την έκτακτη φορολόγηση επιχειρήσεων, σε περίπτωση επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ ή βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, οι:

Γιάννης Οικονόμου , υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας με την Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Τζανακόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Αμπατιέλος, υποψήφιος βουλευτής Α’ Πειραιά με το ΚΚΕ

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:









