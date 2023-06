Πολιτική

“Πρόσωπο με πρόσωπο” για τις εκλογές, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ

Κορυφαία στελέχη των τριών μεγάλων κομμάτων απαντούν στον Νίκο Χατζηνικολάου.



Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου;

Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εκλογική αναμέτρηση;

Στα ερωτήματα, απαντούν ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, o Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε στις 23:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

